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Меняющие реальность Меняющие реальность
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The Adjustment Bureau

Меняющие реальность, 2010

2010 / США
7.9 Оцените
57 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Дэвид Норрис – молодой и успешный политик, который готовится к должности сенатора. Но за день до выборов представители прессы находят компрометирующий факт из его биографии. Мужчина чувствует, что подвел всех веривших в него людей, и подавлен необходимостью делать заявление перед Демократической партией. Помощь приходит с неожиданной стороны: в уборной, куда Дэвид заходит, чтобы привести себя в порядок, он встречает девушку, скрывающуюся от секьюрити. За пять минут диалога она вселяет в политика уверенность и исчезает. Воодушевленный Норрис произносит пылкий монолог, который восстанавливает его образ в глазах социума. Его карьера спасена, дела налаживаются, но молодой человек не в силах выбросить из головы таинственную незнакомку. Однажды случайность снова сталкивает их лицом к лицу, и Дэвид понимает, что бесповоротно влюбился. Но отношения с Элизой противоречат предначертанной судьбе, которую контролирует особая организация… 

  • Номер, который получает от Элизы персонаж Мэтта Дэймона, принадлежит киностудии. Он неоднократно появлялся в других фильмах компании, чтобы не использовать приевшийся шаблон из трех пятерок. Если на него позвонить, можно услышать только бесконечные гудки.
  • Кинокритики положительно оценили фильм, описав его как глубокое, качественное кино. По словам Роджера Эберта, кинолента была бы лучше, если бы в нее добавили более смелых сюжетных ходов и приемов.
  • Имена главных членов секретного бюро выбраны не случайно. Том, Дик и Гарри – устойчивое выражение для обозначения трех любых анонимных лиц.
  • Для эпизодов, в которых персонаж Эмили Блант танцует, использовали дублершу. Лицо Эмили совмещали с телом профессиональной танцовщицы с помощью компьютерной графики.
  • Цитату о 24 часах в сутках и 24 бутылках пива в ящике, которая написана на стене бара, приписывают Полу Ньюману.
  • Это первый фильм Эмили Блант из трех, в которых основная линия посвящена попытке изменить будущее. После «Меняющих реальность» актриса снималась в «Петле времени» и «Грани будущего».
  • Барак Обама в 2011 году ответил на замечания Мэтта Дэймона. Президент сказал, что наслышан о разочарованности Мэтта выступлением, после чего произнес ироничную реплику о роли актера в «Меняющих реальность».
  • Оригинальное название фильма переводится как «Бюро корректировки».
  • Футболка персонажа Дэвида Норриса с буквой F символизирует университет Фордхэм, в котором происходили съемки некоторых эпизодов.
  • Через три года, когда Дэвид видит Элизу, его будильник звонит в 06:17. Город, в котором вырос актер, исполнивший роль Норриса – Бостон, код 617.
  • Когда в начальных сценах фильма Дэвид произносит речь, он находится на «Президентской террасе» Фордхэма, где указаны имена государственных глав, получивших ученые степени или почетные награды университета.
  • В фильме фигурирует камео Мадлена Олбрайта – бывшего госсекретаря Соединенных Штатов, который работал при администрации Билла Клинтона. В титрах он не указан.
  • Энтони Маки снимается с Джоном Слэттери не впервые. Они также работают во вселенной супергероев Marvel.
  • Майкл Келли играет политического советника первый раз, но в 2013 он снова будет работать в этом амплуа, исполняя роль руководителя штаба Стампера в «Карточном домике».
  • Элиза в ходе сюжета получает разрешение на брак, в котором стоит дата выдачи – 7 октября 2009. Также там указана дата рождения девушки – 11 ноября 1977. Соответственно, ее возраст на момент выдачи документа – 31 год, но в пятнадцатом пункте лицензии указан неправильный: 32 года.

Конгрессмен Дэвид Норрис стремительно поднимается по карьерной лестнице. Где-то по пути он встречает красавицу-балерину Элизу, но не может понять, почему никак не может познакомиться с девушкой поближе — постоянно возникают странные обстоятельства, благодаря которым герои всё время отделены друг от друга.

7.9 Оцените
57 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 3 марта 2011
Премьера в мире 3 марта 2011
Возраст 12+
Прокатчик UPI
Режиссер
Джордж Нолфи
Джордж Нолфи
В ролях
Мэтт Дэймон
Мэтт Дэймон
Эмили Блант
Эмили Блант
Энтони Маки
Энтони Маки
Теренс Стэмп
Теренс Стэмп
Джон Слэттери
Джон Слэттери
Все актеры и съемочная группа
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Меняющие реальность
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Американские сценаристы в коллективном порядке пересаживаются в режиссерское кресло, дебютируя в нем буквально один за другим. Уильям Монахан («Царство небесное», «Возмездие») снял полудекадентский «Лондонский бульвар», который российские прокатчики для вящей оригинальности переименовали в «Телохранителя». Стюарт Битти («Соучастник», «Пираты Карибского моря») поставил глупый военно-молодежный опус «Завтра, когда…
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kinetic 2 апреля 2015, 12:51
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