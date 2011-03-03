Меняющие реальность, 2010

Дэвид Норрис – молодой и успешный политик, который готовится к должности сенатора. Но за день до выборов представители прессы находят компрометирующий факт из его биографии. Мужчина чувствует, что подвел всех веривших в него людей, и подавлен необходимостью делать заявление перед Демократической партией. Помощь приходит с неожиданной стороны: в уборной, куда Дэвид заходит, чтобы привести себя в порядок, он встречает девушку, скрывающуюся от секьюрити. За пять минут диалога она вселяет в политика уверенность и исчезает. Воодушевленный Норрис произносит пылкий монолог, который восстанавливает его образ в глазах социума. Его карьера спасена, дела налаживаются, но молодой человек не в силах выбросить из головы таинственную незнакомку. Однажды случайность снова сталкивает их лицом к лицу, и Дэвид понимает, что бесповоротно влюбился. Но отношения с Элизой противоречат предначертанной судьбе, которую контролирует особая организация…