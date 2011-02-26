"51" — это предполагаемая история о тех последствиях, которые могут иметь место, если политическое давление заставит военных приоткрыть тщательно охраняемые тайны. "База 51" — это загадочное, давно будоражащее умы место, где якобы командование ВВС США и спецслужбы тщательно укрывают от общественности одну из "загадок тысячелетия".

Группа журналистов наконец-то получает доступ на тщательно охраняемый объект. Но нечто, томящееся в плену, использует это, как шанс, чтобы вырваться на свободу. Мы знаем, что это — ужасно, но мы не знаем, зачем оно здесь…