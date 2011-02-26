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51

51, 2011

2011 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 3.5
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О фильме

"51" — это предполагаемая история о тех последствиях, которые могут иметь место, если политическое давление заставит военных приоткрыть тщательно охраняемые тайны. "База 51" — это загадочное, давно будоражащее умы место, где якобы командование ВВС США и спецслужбы тщательно укрывают от общественности одну из "загадок тысячелетия".

Группа журналистов наконец-то получает доступ на тщательно охраняемый объект. Но нечто, томящееся в плену, использует это, как шанс, чтобы вырваться на свободу. Мы знаем, что это — ужасно, но мы не знаем, зачем оно здесь…

5.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.5
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2011
Премьера в России 28 июля 2011
Премьера в мире 26 февраля 2011
Возраст 16+
Прокатчик Top Film Distribution
Режиссер
Джейсон Коннери
В ролях
Брюс Бокслейтнер
Рэйчел Майнер
Рэйчел Майнер
Джейсон Лондон
Джейсон Лондон
Ванесса Бренч
Джон Ши
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма 51 3 постера
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51

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Марушка 2 апреля 2015, 12:51
Просто я огромный любитель таких фильмов...а низкопробные картины подобные этой отбивают желание у людей смотреть в дальнейшем такой жанр!!!!✊
Марушка 2 апреля 2015, 12:51
Прочитала о чём фильм,как то не вдохновил...прочитала комментарии-желание смотреть фильм полностью пропало,скорее всего очередной бред✊
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Кадры из фильма Все кадры
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