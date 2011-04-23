Оповещения от Киноафиши
Постер мультфильма Гавайские каникулы
Постер мультфильма Гавайские каникулы
7.2 Рейтинг IMDb: 7.2
Гавайские каникулы

Гавайские каникулы

Hawaiian Vacation 18+
О фильме

Короткометражный мультфильм о новых героях «Истории Игрушек», который будет предварять сеансы «Тачек 2». Кен и Барби планируют романтический побег в тропический рай, но удастся ли им осуществить задуманное?

Гавайские каникулы - тизер
Гавайские каникулы  тизер
Страна США
Продолжительность 6 минут
Год выпуска 2011
Премьера онлайн 30 июля 2011
Премьера в мире 23 апреля 2011
Дата выхода
23 апреля 2011 Россия 0+
24 июня 2011 Великобритания
16 июня 2011 Германия
4 августа 2011 Дания
24 июня 2011 Ирландия
24 июня 2011 Испания
23 апреля 2011 Казахстан
4 августа 2011 Нидерланды AL
7 июля 2011 Португалия
16 июня 2011 Румыния AP
24 июня 2011 США
23 апреля 2011 Украина
4 августа 2011 Южная Корея ALL
MPAA G
Производство Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures
Другие названия
Hawaiian Vacation, Toy Story Toons: Hawaiian Vacation, Vacaciones en Hawái, Câu Chuyện Đồ Chơi: Kỳ Nghỉ Tại Hawaii, Curtas Toy Story: Férias no Havaí, Férias Havaianas, Férias no Havaí, Ferie à la Hawaii, Havaijilainen loma, Havajské prázdniny, Hawaii vakáció, Krátké příběhy hraček: Dovolená na Havaji, Leikfangasöguræmur: Frí á Hawaii, Loma Havaijilla, Semester på Hawaii, Toy Story Toons: Ferie på Hawaii, Toy Story Toons: Urlaub auf Hawaii, Toy Story: Wakacje na Hawajach, Vacances à Hawaï, Vacanze hawaiiane, Žaislų istorija: atostogos, Гавайские каникулы, Історія іграшок: Відпочинок на Гаваях, ハワイアン・バケーション, 來去夏威夷
Режиссер
Гари Ридстром
В ролях
Майкл Китон
Майкл Китон
Джоди Бенсон
Джоди Бенсон
Николай Басков
Николай Басков
Оксана Федорова
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг мультфильма

7.2
14 голосов
7.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы  Лучшие комедии 
Отзывы о мультфильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Трейлеры мультфильма
Гавайские каникулы - тизер
Гавайские каникулы Тизер
Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из мультфильма
