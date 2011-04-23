Отзывы о мультфильме
Короткометражный мультфильм о новых героях «Истории Игрушек», который будет предварять сеансы «Тачек 2». Кен и Барби планируют романтический побег в тропический рай, но удастся ли им осуществить задуманное?
|23 апреля 2011
|Россия
|0+
|24 июня 2011
|Великобритания
|16 июня 2011
|Германия
|4 августа 2011
|Дания
|24 июня 2011
|Ирландия
|24 июня 2011
|Испания
|23 апреля 2011
|Казахстан
|4 августа 2011
|Нидерланды
|AL
|7 июля 2011
|Португалия
|16 июня 2011
|Румыния
|AP
|24 июня 2011
|США
|23 апреля 2011
|Украина
|4 августа 2011
|Южная Корея
|ALL