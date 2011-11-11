11 11 11, 2011

Успешный американский писатель и атеист Джозеф Кроун ходит в кружок поддержки, чтобы принять трагическую гибель своей любимой жены Сары и их сына Диого. На одной из встреч Джо заводит дружбу с Сэди, и она помогает ему, когда он попадает в автомобильную аварию. Когда отчужденный религиозный брат Джо, Сэмюэл Кроун, говорит ему, что их отец умирает, герой едет в Барселону, чтобы встать возле смертного одра своего отца. В это время у Джо начинаются видения демонов и числа 11, и он обнаруживает, что 11 ноября 2011 года с Сэмом и с ним произойдет что-то ужасное…