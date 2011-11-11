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11 11 11, 2011

2011 / США / Испания
6.4 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 3.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Успешный американский писатель и атеист Джозеф Кроун ходит в кружок поддержки, чтобы принять трагическую гибель своей любимой жены Сары и их сына Диого. На одной из встреч Джо заводит дружбу с Сэди, и она помогает ему, когда он попадает в автомобильную аварию. Когда отчужденный религиозный брат Джо, Сэмюэл Кроун, говорит ему, что их отец умирает, герой едет в Барселону, чтобы встать возле смертного одра своего отца. В это время у Джо начинаются видения демонов и числа 11, и он обнаруживает, что 11 ноября 2011 года с Сэмом и с ним произойдет что-то ужасное…

  • Действие фильма происходит с с 7 по 11 ноября (11 месяц) 2011 года. Его мировая премьера была приурочена к тем же датам. Наибольшую популярность и кассовые сборы фильм показал в России и в Бразилии.  
  • После негативной рецензии Криса Стокманна на этот фильм его режиссер и сценарист, Даррен Линн Боусман, отправил ему сообщение в Facebook, в котором поблагодарил за рецензию и с восторгом рассказал о том, как она его развеселила.
  • Актеры и съемочная группа фильма испытали несколько необъяснимых происшествий на протяжении всех съемок, в том числе видение привидения женщины, свисающей с потолка, и обмороки нескольких членов съемочной группы, которые «видели демонов».

Начало ноября 2011 года отмечено страшными событиями. Во всем мире при загадочных обстоятельствах погибают люди. Жертвами стали несколько тысяч человек. Проведя собственное расследование, писатель Джозеф Корн обнаруживает, что загадочные смерти - дело рук черной секты «11-11-11». Неужели древние писания лгали, и мир станет свидетелем конца света уже 11 ноября 2011 года?

6.4 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 3.9
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2011
Премьера в России 11 ноября 2011
Премьера в мире 11 ноября 2011
Возраст 16+
Прокатчик Люксор
Режиссер
Даррен Линн Боусман
Даррен Линн Боусман
В ролях
Майкл Лэндис
Майкл Лэндис
Тодд Бриджес
Венди Гленн
Тимоти Гиббс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма 11 11 11 2 постера
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Наша рецензия
В фильме Джоэла Шумахера «Роковое число 23» (слово «роковое», правда, было пришпилено к названию уже в российском прокате) герой Джима Керри видел упомянутое число абсолютно повсюду. Да и как его было не увидеть, если, согласно популярным справочникам, у человека 23 пары хромосом, в человеческой руке 23 сустава, геометрия Евклида строится на 23 определениях, полный цикл кровообращения в человеческом теле составляет 23 секунды, необъяснимые нерегулярности в структуре ДНК появляются каждые 23…
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qaz123 2 апреля 2015, 12:51
Сходил на этот отстойный фильм, потерял 1,5 часа жизни. Его даже дома смотреть не стоит, не говоря уже о кинотеатре. Бессмысленные диалоги, пугалки… Читать дальше…
Марушка 2 апреля 2015, 12:51
бывает,что и при хорошем режиссёре фильм оказывается ...✊
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