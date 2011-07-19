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Эта дурацкая любовь Эта дурацкая любовь
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Crazy, Stupid, Love

Эта дурацкая любовь, 2011

2011 / США
7.4 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Кэл Уивер – мужчина средних лет, которому его жена Эмили признается в измене и просит развода. Оставив детей и переехав в свою квартиру, Кэл ночь за ночью пьет в баре, жалуясь на жену, пока не привлекает внимание человека по имени Джейкоб Палмер, бабника, который не спит с одной женщиной дважды. Джейкоб предлагает герою научить его искусству пикапа. В конце концов Кэл соблазняет женщину по имени Кейт. После он снова видит Эмили на родительском собрании в школе. Все идет хорошо, пока герой не обнаруживают, что учительницей является та самая Кейт… 
 

  • Фильм снимался под рабочим названием «Неназванная комедия о кризисе брака». Позже создатели проекта предложили бесплатный iPad любому члену съемочной группы, кто сможет придумать подходящее название для фильма.
  • Дэн Фогельман начал писать сценарий, основанный на его собственном опыте о клубке любовных интриг между людьми, специально для Стива Карелла. Когда Фогельман отправил его своему менеджеру, Карелл прочитал сценарий и пришел в восторг. 
  • Основные съемки фильма проходили в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, и его окрестностях. Съемки начались 16 апреля 2010 года и длились пятьдесят три дня. 
  • Коктейль, который пьет Джейко, историки считают первым американским коктейлем. Рецепт включает смешанные сахар и биттер, а также лед, бурбон и кусок апельсина.
     

У отца семейства в жизни полно проблем: жена донимает придирками и требует развода, дети ведут себя из рук вон плохо. Домочадцев нужно приструнить, но как это сделать? Для этого бедолага обращается за помощью к специалисту по межличностным отношениям. А жена тем временем заводит роман со своим сослуживцем — плейбоем и дамским угодником.

7.4 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 2011
Премьера в России 22 сентября 2011
Премьера онлайн 1 февраля 2022
Премьера в мире 19 июля 2011
Возраст 12+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Гленн Фикарра
Гленн Фикарра
В ролях
Эмма Стоун
Эмма Стоун
Стив Карелл
Стив Карелл
Михаэлла Джонсон
Джулианна Мур
Джулианна Мур
Кевин Бейкон
Кевин Бейкон
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Эта дурацкая любовь 8 постеров
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Такая симпатичная печалька у ГГ приключилась. Как проходил у него процесс нравственных мук и глубоких переживаний, показано так увлекательно и… Читать дальше…
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Эмма Стоун, Стив Карелл, Джулианна Мур, - это не может быть плохо. И Гослинг просто красавец!
А вот наличие Бейкона напрягает, он всегда какой-то… Читать дальше…
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саундтрек фильма Эта дурацкая любовь
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