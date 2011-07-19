Эта дурацкая любовь, 2011

Кэл Уивер – мужчина средних лет, которому его жена Эмили признается в измене и просит развода. Оставив детей и переехав в свою квартиру, Кэл ночь за ночью пьет в баре, жалуясь на жену, пока не привлекает внимание человека по имени Джейкоб Палмер, бабника, который не спит с одной женщиной дважды. Джейкоб предлагает герою научить его искусству пикапа. В конце концов Кэл соблазняет женщину по имени Кейт. После он снова видит Эмили на родительском собрании в школе. Все идет хорошо, пока герой не обнаруживают, что учительницей является та самая Кейт…

