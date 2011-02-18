Я - Четвертый, 2011

Обычный с виду подросток Джон Смит на самом деле — один из последних выживших обитателей далекой планеты. Джон вынужден скрываться от страшных врагов, посланных уничтожить его, ему приходится менять имена, постоянно переезжая с места на место со своим опекуном Генри. В разных городках и в разных школах Джон всегда был новичком без прошлого, но однажды он нашел место, которое смог назвать домом: в маленьком городке в Огайо Джон встретил свою любовь. Теперь ему предстоит открыть в себе уникальные способности, сразиться с древними и страшными врагами своего народа и осознать свое удивительное предназначение.