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Я - Четвертый Я - Четвертый
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I Am Number Four

Я - Четвертый, 2011

2011 / США
7.7 Оцените
92 голоса Рейтинг IMDb: 6.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Экранизация одноименного романа-бестселлера Питтакуса Лора о старшекласснике Джоне Смите, одном из восьми инопланетян, которым удалось выжить после геноцида на родной планете. Долгое время герою благодаря помощи его покровителя Генри удавалось скрываться от убийц из расы магодорианов. Однако переезд в новый город и открывшиеся вместе с ним невероятные способности Джона привлекают внимание идущих по его следу пришельцев. Отступать некуда, и юноше предстоит смертельная схватка за свою судьбу и жизни близких людей.

  • Роль Генри должен был исполнить Шарлто Копли, но актер был вынужден покинуть проект из-за разногласий с создателями. Копли заменил Тимоти Олифант.
  • Для подготовки к роли инопланетной воительницы Шестой Терезе Палмер пришлось несколько месяцев посвятить интенсивным физическим тренировкам, а также освоить управление мотоциклом Ducati.
  • Исполнители главных ролей Алекс Петтифер и Дианна Агрон начали встречаться во время съемок этого фильма. Они расстались через день после выхода фильма в прокат.
  • Запуская проект в производство, студия намеревалась воссоздать успех саги “Сумерки”, продвигая “Я – Четвертый” как “Сумерки” для мальчиков”.
  • Дианна Агрон получила свою роль после знакомства с исполнительным продюсером картины Стивеном Спилбергом на благотворительном мероприятии. Большой поклонник сериала “Лузеры”, Спилберг давно рассматривал Агрон на главную роль в фильме, и случайная встреча оказалась удачной для обеих сторон.

Обычный с виду подросток Джон Смит на самом деле — один из последних выживших обитателей далекой планеты. Джон вынужден скрываться от страшных врагов, посланных уничтожить его, ему приходится менять имена, постоянно переезжая с места на место со своим опекуном Генри. В разных городках и в разных школах Джон всегда был новичком без прошлого, но однажды он нашел место, которое смог назвать домом: в маленьком городке в Огайо Джон встретил свою любовь. Теперь ему предстоит открыть в себе уникальные способности, сразиться с древними и страшными врагами своего народа и осознать свое удивительное предназначение.

7.7 Оцените
92 голоса Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2011
Премьера в России 24 февраля 2011
Премьера в мире 18 февраля 2011
Возраст 16+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Ди Джей Карузо
Ди Джей Карузо
В ролях
Алекс Петтифер
Алекс Петтифер
Дианна Агрон
Дианна Агрон
Тимоти Олифант
Тимоти Олифант
Кевин Дюран
Кевин Дюран
Тереза Палмер
Тереза Палмер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Я - Четвертый 7 постеров
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Я - Четвертый
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
523561 2 апреля 2015, 12:51
Всё верно, очень достойный фильм для своего жанра (молодежный фэнтези-экшн). Jovially парой постой выше все очень хорошо расписала Ближайшая… Читать дальше…
KristiNO 2 апреля 2015, 12:51
Посмотрела «Я - четвертый». Какой изумительный фильм! Я не большая фанатка разных инопланетных приключений, на фильм пошла за компанию с друзьями… Читать дальше…
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92 голоса
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саундтрек фильма Я - Четвертый
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дублированный трейлер
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Эпизод Тереза Палмер
Эпизод Тереза Палмер
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