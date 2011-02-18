Я - Четвертый, 2011

Экранизация одноименного романа-бестселлера Питтакуса Лора о старшекласснике Джоне Смите, одном из восьми инопланетян, которым удалось выжить после геноцида на родной планете. Долгое время герою благодаря помощи его покровителя Генри удавалось скрываться от убийц из расы магодорианов. Однако переезд в новый город и открывшиеся вместе с ним невероятные способности Джона привлекают внимание идущих по его следу пришельцев. Отступать некуда, и юноше предстоит смертельная схватка за свою судьбу и жизни близких людей.
Обычный с виду подросток Джон Смит на самом деле — один из последних выживших обитателей далекой планеты. Джон вынужден скрываться от страшных врагов, посланных уничтожить его, ему приходится менять имена, постоянно переезжая с места на место со своим опекуном Генри. В разных городках и в разных школах Джон всегда был новичком без прошлого, но однажды он нашел место, которое смог назвать домом: в маленьком городке в Огайо Джон встретил свою любовь. Теперь ему предстоит открыть в себе уникальные способности, сразиться с древними и страшными врагами своего народа и осознать свое удивительное предназначение.