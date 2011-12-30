Старинные часы, 2011

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о выходе в прокат О фильме Несколько ребят во время летних каникул находят волшебные часы, которые исполняют заветные желания. Развернуть мало голосов Оцените 0 голосов Продолжительность 1 час 25 минут Год выпуска 2011 Премьера в России 30 декабря 2011 Премьера в мире 30 декабря 2011 Возраст 0+ Режиссер Елена Борисова В ролях Юлия Сорокина Софья Хилькова Анвар Халилулаев Дима Билан Вячеслав Зайцев Все актеры и съемочная группа 1 постер

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