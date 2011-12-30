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Старинные часы, 2011

2011 / Россия
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О фильме

Несколько ребят во время летних каникул находят волшебные часы, которые исполняют заветные желания.

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Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2011
Премьера в России 30 декабря 2011
Премьера в мире 30 декабря 2011
Возраст 0+
Режиссер
Елена Борисова
В ролях
Юлия Сорокина
Софья Хилькова
Софья Хилькова
Анвар Халилулаев
Анвар Халилулаев
Дима Билан
Дима Билан
Вячеслав Зайцев
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Старинные часы 1 постер
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Старинные часы
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Кадры из фильма Все кадры
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