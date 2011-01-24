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Salvation Boulevard

Бульвар спасения, 2011

2011 / США
5.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Недалекое будущее. Дэн Дэй – пастырь в модной церкви третьего тысячелетия в небольшом городке, стремящийся увеличить среди паствы авторитет бога, а заодно и свой собственный. Но все его усилия сводят на нет недавно приехавшие в общину Карл с женой, которые своей истинной верой только мешают планам Дэна. Пастырь решает избавиться от назойливого прихожанина. 

  • Фильм является экранизацией одноименной книги Ларри Бейнхарта.
  • Ранее Пирс Броснан и Грег Киннер работали вместе в фильмах “Матадор” и “Я не знаю, как она делает это”. 
  • Тесть Карла представляется как “Джим Хант, старшина ВМС США в отставке”. Такого звания нет в американском военно-морском флоте. Правильные флотские звания это главный старшина, первый главный старшина и мастер-старшина. 
  • Хотя на протяжении всего фильма персонажа Эда Харриса зовут Пол Блейлок, в финальных титрах он обозначен как Питер Блейлок.
  • Фильм, который Дэн смотрит после инцидента в офисе Блейлока – это “Легенда” 1985 года. 
  • Премьера фильма состоялась на открытии кинофестиваля “Сандэнс” 2011 года. 
  • Слоган фильма: “Избавления стало для Карла серьезной проблемой”. 

Рассказ пойдет о недалеком будущем, которое полностью управляется могущественными церквями. Главный герой, который уверовал, вынужден спасаться от фундаменталистов, которые любой ценой защитят авторитет своего лидера.

5.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2011
Премьера в России 24 января 2011
Премьера онлайн 25 мая 2012
Премьера в мире 24 января 2011
Возраст 18+
MPAA R
Режиссер
Джордж Рэтлифф
Джордж Рэтлифф
В ролях
Пирс Броснан
Пирс Броснан
Дженнифер Гарнер
Дженнифер Гарнер
Грег Киннир
Грег Киннир
Эд Харрис
Эд Харрис
Джим Гэффиган
Джим Гэффиган
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Бульвар спасения 4 постера
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Бульвар спасения

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Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Переводчик
Переводчик
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