Бульвар спасения, 2011

Недалекое будущее. Дэн Дэй – пастырь в модной церкви третьего тысячелетия в небольшом городке, стремящийся увеличить среди паствы авторитет бога, а заодно и свой собственный. Но все его усилия сводят на нет недавно приехавшие в общину Карл с женой, которые своей истинной верой только мешают планам Дэна. Пастырь решает избавиться от назойливого прихожанина.
Рассказ пойдет о недалеком будущем, которое полностью управляется могущественными церквями. Главный герой, который уверовал, вынужден спасаться от фундаменталистов, которые любой ценой защитят авторитет своего лидера.