Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Барбоскины Team" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
На крючке На крючке
Киноафиша Фильмы На крючке

На крючке, 2010

2010 / Россия
6.3 Оцените
27 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Рита, тренер по фигурному катанию в детской спортивной школе, случайно готовится с очень красивым и состоятельным мужчиной по фамилии Хлобышевский. Героиня без памяти влюбляется в него, но вскоре узнает, что тот уже помолвлен на дочери своего босса, миллиардера Александра Власова. Чтобы разрушить брак неверного мужчины, она решает действовать через его будущего тестя, и для этого отправляется в Тайланд, где тот каждое лето занимается дайвингом. Одновременно на Власова нацеливается молодой журналист по имени Костя, который хочет получить сенсационный материал о таинственном богаче. Герои объединяются, и между ними зарождаются чувства… 

  • Фильм снимался по мотивам скандального романа писательницы и сценаристки Марии Павлович «Сафари для блондинки». Продюсера фильма Игоря Толстунова, создателя многих хитов российского кино, таких как «Ворошиловский стрелок» и «Питер FM», привлекла откровенность и ироничность литературного первоисточника. 
  • Для режиссера-дебютанта Натальи Углицких это первая работа в полном метре. Она настояла на том, чтобы фильм снимался на 35-миллиметровую пленку, для создания в картине особого летнего ретро-вайба. 
  • В сцене, где полицейские сажают в машину арестованных тайских проституток, были задействованы реальные тайские гетеры, найденные ассистентом в местном борделе. 

Детский тренер по фигурному катанию Рита обижена неверным возлюбленным. Тот оставил ее, чтобы жениться на сестре некоего Власова, занимающего 13-е место в списке самых богатых людей страны.

Дабы отомстить несостоявшемуся жениху, Рита решает влюбить в себя этого самого Власова. Есть только одна «небольшая» проблема: никто не знает, как выглядит загадочный Власов; известно только, что он увлекается дайвингом, и все лето проводит инкогнито в Таиланде.

В поисках Власова Рите помогает журналист Костя, - вместе с ним она и отправляется на далекий остров Тао…

6.3 Оцените
27 голосов
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2010
Премьера в России 3 февраля 2011
Премьера в мире 3 февраля 2011
Возраст 16+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Наталья Углицких
В ролях
Константин Крюков
Константин Крюков
Екатерина Вилкова
Екатерина Вилкова
Максим Матвеев
Максим Матвеев
Марат Башаров
Марат Башаров
Игорь Угольников
Игорь Угольников
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Одной левой
Одной левой (2015)
3.9615386
Авантюристы
Авантюристы (2014)
5.4166665
Служебный роман. Наше время
Служебный роман. Наше время (2011)
6.5454545
Любовь в большом городе 2
Любовь в большом городе 2 (2010)
7.776923
Ирония любви
Ирония любви (2009)
7.0444446
Невеста любой ценой
Невеста любой ценой (2009)
4.94
Любовь в большом городе
Любовь в большом городе (2008)
7.5412846
Ирония Судьбы. Продолжение
Ирония Судьбы. Продолжение (2008)
6.9607844
На крыше мира
На крыше мира (2008)
1.4
Зайцев, жги! История шоумена
Зайцев, жги! История шоумена (2010)
5.5
Форт Росс: В поисках приключений
Форт Росс: В поисках приключений (2014)
4.142857
1812: Уланская баллада
1812: Уланская баллада (2012)
4.2352943
Постер фильма На крючке 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

На крючке смотреть онлайн

На крючке
Смотрите в
за 1 рубль

Похожие фильмы онлайн

Одной левой
 
Невеста любой ценой
 
1812: Уланская баллада
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
27 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Челюсти. Столкновение
Челюсти. Столкновение
2022, Великобритания, триллер
Неудержимые
Неудержимые
2010, США, боевик
Неудержимые
Неудержимые
2010, США, боевик
Миньоны: Грювитация
Миньоны: Грювитация
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Мия и Я: Легенда Сентопии
Мия и Я: Легенда Сентопии
2022, Германия / Австрия, детский
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Дитя тьмы: Первая жертва
Дитя тьмы: Первая жертва
2022, США, криминал, драма, ужасы
Ночной режим. Фильм
Ночной режим. Фильм
2022, Россия, триллер
Легенды Орлёнка
Легенды Орлёнка
2021, Россия, детектив, фэнтези
Related video
Неожиданное решение: судьбу «Ледникового периода» предали огласке
Известный журналист покаялся перед Вайкуле: хватило нескольких слов
Обжорам на зависть: как сейчас выглядит скандальная звезда «Универа» Настасья Самбурская
Три миллиона на кону: Валдис Пельш вернется на экраны в новой роли
Судьбу Брутян решил один факт: вот почему Прилучный женился не на Карпович
Похудеть после 60-летия: омолодившаяся Долина раскрыла секрет идеальной фигуры
Из первой красавицы России в «куклу с ресницами»: как годы изменили Анастасию Волочкову
Галкину придется подвинуться: скандальный артист выступил с обращением к Пугачевой
Готовы платить за просмотр «Голоса» с Гузеевой: правду о закулисье шоу слили в Сеть
Обошла даже принцессу Диану: об огромном достижении Кейт Миддлтон узнали все
Больно смотреть: как сейчас выглядит Май Абрикосов из «Дома-2»
Грубый исторический промах: как создатели «Великолепного века» оболгали Сулеймана
Приложение киноафиши