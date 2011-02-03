На крючке, 2010

Детский тренер по фигурному катанию Рита обижена неверным возлюбленным. Тот оставил ее, чтобы жениться на сестре некоего Власова, занимающего 13-е место в списке самых богатых людей страны.

Дабы отомстить несостоявшемуся жениху, Рита решает влюбить в себя этого самого Власова. Есть только одна «небольшая» проблема: никто не знает, как выглядит загадочный Власов; известно только, что он увлекается дайвингом, и все лето проводит инкогнито в Таиланде.

В поисках Власова Рите помогает журналист Костя, - вместе с ним она и отправляется на далекий остров Тао…