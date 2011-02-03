На крючке, 2010

Рита, тренер по фигурному катанию в детской спортивной школе, случайно готовится с очень красивым и состоятельным мужчиной по фамилии Хлобышевский. Героиня без памяти влюбляется в него, но вскоре узнает, что тот уже помолвлен на дочери своего босса, миллиардера Александра Власова. Чтобы разрушить брак неверного мужчины, она решает действовать через его будущего тестя, и для этого отправляется в Тайланд, где тот каждое лето занимается дайвингом. Одновременно на Власова нацеливается молодой журналист по имени Костя, который хочет получить сенсационный материал о таинственном богаче. Герои объединяются, и между ними зарождаются чувства…
Детский тренер по фигурному катанию Рита обижена неверным возлюбленным. Тот оставил ее, чтобы жениться на сестре некоего Власова, занимающего 13-е место в списке самых богатых людей страны.
Дабы отомстить несостоявшемуся жениху, Рита решает влюбить в себя этого самого Власова. Есть только одна «небольшая» проблема: никто не знает, как выглядит загадочный Власов; известно только, что он увлекается дайвингом, и все лето проводит инкогнито в Таиланде.
В поисках Власова Рите помогает журналист Костя, - вместе с ним она и отправляется на далекий остров Тао…