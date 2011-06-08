Супер 8, 2011

Летом 1979 года несколько друзей из маленького городка в Огайо, снимающие любительский фильм на камеру «Супер 8», стали свидетелями железнодорожной катастрофы. И вскоре они начинают подозревать, что это не было просто несчастным случаем.

Странные исчезновения и необъяснимые события начинают происходить в городке, и местный шериф пытается разгадать их тайну — что-то куда более ужасающее, чем все могли себе представить.