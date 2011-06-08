Супер 8, 2011

1970-е годы, США. Группа подростков, снимающих любительский фильм на ручную видеокамеру, случайно становится свидетелем ужасной железнодорожной катастрофы. Чудом выжившие ребята обнаруживают на месте крушения необычные обломки, похожие на кубик Рубика. После аварии город наводняют сотни военных, а вскоре начинают происходить совершенно необъяснимые с научной точки зрения события и многочисленные загадочные исчезновения.
Летом 1979 года несколько друзей из маленького городка в Огайо, снимающие любительский фильм на камеру «Супер 8», стали свидетелями железнодорожной катастрофы. И вскоре они начинают подозревать, что это не было просто несчастным случаем.
Странные исчезновения и необъяснимые события начинают происходить в городке, и местный шериф пытается разгадать их тайну — что-то куда более ужасающее, чем все могли себе представить.
потому что фильм действительно не претендует на первоклассную фантастику с… Читать дальше…