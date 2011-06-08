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Super 8

Супер 8, 2011

2011 / США
7.0 Оцените
53 голоса Рейтинг IMDb: 7
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Причины посмотреть Факты О фильме

1970-е годы, США. Группа подростков, снимающих любительский фильм на ручную видеокамеру, случайно становится свидетелем ужасной железнодорожной катастрофы. Чудом выжившие ребята обнаруживают на месте крушения необычные обломки, похожие на кубик Рубика. После аварии город наводняют сотни военных, а вскоре начинают происходить совершенно необъяснимые с научной точки зрения события и многочисленные загадочные исчезновения.

  • 12-летняя Эль Фаннинг по закону не могла управлять автомобилем, поэтому этим занимался человек, сидящий на заднем сидении. 
  • Изначально, в сцене, где мальчики ждут, пока Алиса их заберет, они должны были просто болтать друг с другом, а не петь. Но в одном из перерывов режиссер Джей Джей Абрамс услышал, как актеры поют и переснял сцену.
  • Один из съемочных дней пришелся на первое апреля. Актер Райли Гриффитс разыграл режиссера, сказав, что его копия сценария потерялась и возможно, утекла в сеть. Режиссер купился и страшно перепугался. 
  • Джей Джей Абрамс и Стивен Спилберг признались, что съемки этого фильма были одними из самых веселых в их карьере. 
  • Джоэлу Кортни очень тяжело далась сцена, где он должен был кричать на Кайла Чандлера. Поскольку у Джоэла от природы очень тихий голос, режиссеру Абрамсу пришлось буквально уговаривать его кричать громче.
     

Летом 1979 года несколько друзей из маленького городка в Огайо, снимающие любительский фильм на камеру «Супер 8», стали свидетелями железнодорожной катастрофы. И вскоре они начинают подозревать, что это не было просто несчастным случаем.

Странные исчезновения и необъяснимые события начинают происходить в городке, и местный шериф пытается разгадать их тайну — что-то куда более ужасающее, чем все могли себе представить.

7.0 Оцените
53 голоса Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2011
Премьера в России 16 июня 2011
Премьера онлайн 3 марта 2021
Премьера в мире 8 июня 2011
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Джей Джей Абрамс
Джей Джей Абрамс
В ролях
Эль Фаннинг
Эль Фаннинг
ЭйДжей Мичалка
ЭйДжей Мичалка
Кайл Чандлер
Кайл Чандлер
Рон Элдард
Рон Элдард
Захари Миллс
Все актеры и съемочная группа
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Наша рецензия
Самое интересное в «Супер 8» – не фантастическая его часть, представляющая собою довольно дикий винегрет из «Инопланетянина», «Трансформеров», «Войны миров» и еще примерно дюжины бог весть каких (точнее сказать, не бог весть каких) экземпляров жанра. Самое интересное в «Супер 8» – история рождения целого кинопоколения, которое в 60–70-х, будучи примерно десяти-четырнадцати лет от роду, брало в руки любительскую камеру…
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j_miata 2 апреля 2015, 12:51
мнение сходится во многом с отзывами George LookAss и Bagenov Ura.
потому что фильм действительно не претендует на первоклассную фантастику с… Читать дальше…
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
Хорошее, хоть и немного наивное кино...хотя почему наивно - это плохо, так что без "хоть"...кино все-таки детское, типажи прорисованы на… Читать дальше…
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20 сентября 2022 15:37
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