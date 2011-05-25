Люди Икс: Первый класс, 2011

Чтобы подготовиться к роли Чарльза Ксавьера, Джеймс Макэвой побрился налысо, но позже узнал, что, по сценарию, у молодого Ксавьера есть волосы. На протяжении первого месяца съемок Макэвою приходилось носить специальный парик.

Согласно комиксам, Азазель и Мистик в конечном итоге заводят ребенка: Курта Вагнера, также известного как Ночной Змей. Однако в фильме эти персонажи почти не взаимодействуют.

У Стэна Ли нет камео в этом фильме. По его словам, он не смог участвовать, потому что съемки проходили слишком далеко. Ранее Ли не появлялся лишь в фильме “Люди Икс 2”.

В эпизоде с «Церебро» можно заметить мальчика в солнцезащитных очках, играющего в бейсбол — это Циклоп. Другой ребенок — это Шторм, которую можно узнать по характерным длинным белым волосам.

В фильмах Азазель изображается как русский. Но в комиксах он — нестареющий мутант, утверждающий, что родился и вырос в Древней Месопотамии.

На роль Себастьяна Шоу было две кандидатуры: Колин Ферт и Кевин Бэйкон. Создатели остановили свой выбор на Бэйконе, потому что он американец (как и Шоу) и выглядит более грозно.

Калеб Лэндри Джонс прослушивался для фильма, не зная, какого персонажа ему предстоит сыграть. Он пришел на прослушивание, потому что счел фильм подходящим его биотипу: “У меня рыжие волосы и веснушки, я не собираюсь быть Бэтменом, Робином или Человеком-Пауком”.

Чтобы подготовиться к роли Магнето, Майкл Фассбендер подробно изучил игру сэра Йена МакКеллена в предыдущих фильмах о Людях Икс.

Изначально фильм должен был стать приквелом о Магнето. Сценарист Шелдон Тернер написал сценарий, который сам же описал как: «“Люди Икс” встречают “Пианиста”«. История была сосредоточена на ранних годах жизни Магнето: с момента его пребывания в плену в нацистском концлагере и вплоть до его освобождения отрядом союзных войск под командованием Чарльза Ксавьера.

Создатели фильма наняли специалиста по вселенной «Людей Икс», чтобы помочь актерам понять свои роли.

Актер Джейсон Флеминг в течение восьми недель занимался боевой подготовкой, в частности, учился сражаться на мечах. Его грим для фильма занимал четыре часа.

Брайан Крэнстон отказался от роли Себастьяна Шоу из-за занятости на съемках фильма “Драйв”.

Вашингтон и Москва 1960-х годов были созданы на основе фотографий городов тех лет. Внешний вид автомобилей и военной техники СССР был позаимствован с видеозаписей Красной площади 1962 года.