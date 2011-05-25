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Люди Икс: Первый класс Люди Икс: Первый класс
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X-Men: First Class

Люди Икс: Первый класс, 2011

2011 / США
8.2 Оцените
99 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм рассказывает о молодых Эрике Леншерре и Чарльзе Ксавьере: что случилось с ними в детстве и как формировались их взгляды на жизнь; как они познакомились и стали лучшими друзьями; как сражались против общего врага и что привело к расколу в их отношениях.

В середине 20 века не замечать появление мутантов становится невозможно. В оккупированной Польше мальчик по имени Эрик Леншерр поражает своими способностями управлять металлами нацистского ученого. В это же время на другом конце планеты мальчик по имени Чарльз Ксавьер обнаруживает в себе телепатические способности и встречает девочку, которая умеет изменять свою внешность.

Спустя 20 лет Чарльз и Эрик знакомятся в рамках работы на ЦРУ: правительство США создает первый “Отдел Икс”, а мутанты должны помочь преодолеть разгорающийся Карибский кризис. Выясняется, что в политику сверхдержав активно вмешивается другой мутант, Себастьян Шоу, тот самый нацист, который издевался над Эриком. Он и другие члены “Клуба Адского Пламени” хотят лишь одного: погрузить мир в хаос, развязав ядерную войну между США и Советским Союзом.

Чтобы подготовиться к роли Чарльза Ксавьера, Джеймс Макэвой побрился налысо, но позже узнал, что, по сценарию, у молодого Ксавьера есть волосы. На протяжении первого месяца съемок Макэвою приходилось носить специальный парик.

Согласно комиксам, Азазель и Мистик в конечном итоге заводят ребенка: Курта Вагнера, также известного как Ночной Змей. Однако в фильме эти персонажи почти не взаимодействуют.

У Стэна Ли нет камео в этом фильме. По его словам, он не смог участвовать, потому что съемки проходили слишком далеко. Ранее Ли не появлялся лишь в фильме “Люди Икс 2”.

В эпизоде с «Церебро» можно заметить мальчика в солнцезащитных очках, играющего в бейсбол — это Циклоп. Другой ребенок — это Шторм, которую можно узнать по характерным длинным белым волосам.

В фильмах Азазель изображается как русский. Но в комиксах он — нестареющий мутант, утверждающий, что родился и вырос в Древней Месопотамии.

На роль Себастьяна Шоу было две кандидатуры: Колин Ферт и Кевин Бэйкон. Создатели остановили свой выбор на Бэйконе, потому что он американец (как и Шоу) и выглядит более грозно.

Калеб Лэндри Джонс прослушивался для фильма, не зная, какого персонажа ему предстоит сыграть. Он пришел на прослушивание, потому что счел фильм подходящим его биотипу: “У меня рыжие волосы и веснушки, я не собираюсь быть Бэтменом, Робином или Человеком-Пауком”.

Чтобы подготовиться к роли Магнето, Майкл Фассбендер подробно изучил игру сэра Йена МакКеллена в предыдущих фильмах о Людях Икс.

Изначально фильм должен был стать приквелом о Магнето. Сценарист Шелдон Тернер написал сценарий, который сам же описал как: «“Люди Икс” встречают “Пианиста”«. История была сосредоточена на ранних годах жизни Магнето: с момента его пребывания в плену в нацистском концлагере и вплоть до его освобождения отрядом союзных войск под командованием Чарльза Ксавьера.

Создатели фильма наняли специалиста по вселенной «Людей Икс», чтобы помочь актерам понять свои роли.

Актер Джейсон Флеминг в течение восьми недель занимался боевой подготовкой, в частности, учился сражаться на мечах. Его грим для фильма занимал четыре часа.

Брайан Крэнстон отказался от роли Себастьяна Шоу из-за занятости на съемках фильма “Драйв”.

Вашингтон и Москва 1960-х годов были созданы на основе фотографий городов тех лет. Внешний вид автомобилей и военной техники СССР был позаимствован с видеозаписей Красной площади 1962 года.

Рассказ о новом поколении Людей Икс, обучающихся в Школе для Одаренных Подростков профессора Ксавьера.

8.2 Оцените
99 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 2 часа 12 минут
Год выпуска 2011
Премьера в России 2 июня 2011
Премьера онлайн 7 апреля 2020
Премьера в мире 25 мая 2011
Возраст 16+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Мэттью Вон
Мэттью Вон
В ролях
Джеймс МакЭвой
Джеймс МакЭвой
Майкл Фассбендер
Майкл Фассбендер
Николас Холт
Николас Холт
Кевин Бейкон
Кевин Бейкон
Джейсон Флеминг
Джейсон Флеминг
Все актеры и съемочная группа
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Люди Икс: Первый класс
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Какая-то неведомая сила заставляет вселенную «Людей Икс» сжиматься и разжиматься вокруг одной и той же точки, резко контрастирующей со всей этой марвеловской занимательной акробатикой. Указанная точка – всамделишный ад нацистского концлагеря. Впрочем, и у неведомой силы тоже есть имя – Брайан Сингер. Первую часть «Людей Икс» Сингер начал именно с концлагеря, в котором Магнето (Магнито) вступил на свой сознательный путь, а самого предводителя неправедной…
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j_miata 2 апреля 2015, 12:51
ох-ох
все же любимая из серий комиксовых экранизаций эти икс-мены )

Цитата (fanbunga, 03/06/2011 - 22:27:32):Магнето настолько хорош и… Читать дальше…
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (j_miata, 04/06/2011 - 01:23:46):Re: Re: Люди Икс: Первый класс (04 июня 2011 01:23:46) ох-охвсе же любимая из серий комиксовых экранизаций… Читать дальше…
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