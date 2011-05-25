Люди Икс: Первый класс, 2011

Фильм рассказывает о молодых Эрике Леншерре и Чарльзе Ксавьере: что случилось с ними в детстве и как формировались их взгляды на жизнь; как они познакомились и стали лучшими друзьями; как сражались против общего врага и что привело к расколу в их отношениях.
В середине 20 века не замечать появление мутантов становится невозможно. В оккупированной Польше мальчик по имени Эрик Леншерр поражает своими способностями управлять металлами нацистского ученого. В это же время на другом конце планеты мальчик по имени Чарльз Ксавьер обнаруживает в себе телепатические способности и встречает девочку, которая умеет изменять свою внешность.
Спустя 20 лет Чарльз и Эрик знакомятся в рамках работы на ЦРУ: правительство США создает первый “Отдел Икс”, а мутанты должны помочь преодолеть разгорающийся Карибский кризис. Выясняется, что в политику сверхдержав активно вмешивается другой мутант, Себастьян Шоу, тот самый нацист, который издевался над Эриком. Он и другие члены “Клуба Адского Пламени” хотят лишь одного: погрузить мир в хаос, развязав ядерную войну между США и Советским Союзом.
Чтобы подготовиться к роли Чарльза Ксавьера, Джеймс Макэвой побрился налысо, но позже узнал, что, по сценарию, у молодого Ксавьера есть волосы. На протяжении первого месяца съемок Макэвою приходилось носить специальный парик.
Согласно комиксам, Азазель и Мистик в конечном итоге заводят ребенка: Курта Вагнера, также известного как Ночной Змей. Однако в фильме эти персонажи почти не взаимодействуют.
У Стэна Ли нет камео в этом фильме. По его словам, он не смог участвовать, потому что съемки проходили слишком далеко. Ранее Ли не появлялся лишь в фильме “Люди Икс 2”.
В эпизоде с «Церебро» можно заметить мальчика в солнцезащитных очках, играющего в бейсбол — это Циклоп. Другой ребенок — это Шторм, которую можно узнать по характерным длинным белым волосам.
В фильмах Азазель изображается как русский. Но в комиксах он — нестареющий мутант, утверждающий, что родился и вырос в Древней Месопотамии.
На роль Себастьяна Шоу было две кандидатуры: Колин Ферт и Кевин Бэйкон. Создатели остановили свой выбор на Бэйконе, потому что он американец (как и Шоу) и выглядит более грозно.
Калеб Лэндри Джонс прослушивался для фильма, не зная, какого персонажа ему предстоит сыграть. Он пришел на прослушивание, потому что счел фильм подходящим его биотипу: “У меня рыжие волосы и веснушки, я не собираюсь быть Бэтменом, Робином или Человеком-Пауком”.
Чтобы подготовиться к роли Магнето, Майкл Фассбендер подробно изучил игру сэра Йена МакКеллена в предыдущих фильмах о Людях Икс.
Изначально фильм должен был стать приквелом о Магнето. Сценарист Шелдон Тернер написал сценарий, который сам же описал как: «“Люди Икс” встречают “Пианиста”«. История была сосредоточена на ранних годах жизни Магнето: с момента его пребывания в плену в нацистском концлагере и вплоть до его освобождения отрядом союзных войск под командованием Чарльза Ксавьера.
Создатели фильма наняли специалиста по вселенной «Людей Икс», чтобы помочь актерам понять свои роли.
Актер Джейсон Флеминг в течение восьми недель занимался боевой подготовкой, в частности, учился сражаться на мечах. Его грим для фильма занимал четыре часа.
Брайан Крэнстон отказался от роли Себастьяна Шоу из-за занятости на съемках фильма “Драйв”.
Вашингтон и Москва 1960-х годов были созданы на основе фотографий городов тех лет. Внешний вид автомобилей и военной техники СССР был позаимствован с видеозаписей Красной площади 1962 года.
Рассказ о новом поколении Людей Икс, обучающихся в Школе для Одаренных Подростков профессора Ксавьера.
все же любимая из серий комиксовых экранизаций эти икс-мены )
Цитата (fanbunga, 03/06/2011 - 22:27:32):Магнето настолько хорош и… Читать дальше…