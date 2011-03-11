Властелин танца 3D
7.3

Властелин танца 3D

, 2011
Lord of the Dance in 3D
Великобритания / мюзикл / 18+
О фильме

Стартовавшее в 1996 году, шоу «Властелин танца» (Lord of the Dance) стало одной из самых дорогостоящих, захватывающих и «долгоиграющих» танцевальных постановок всех времён.
И вот оно в новом виде, в новой видеозаписи, в новом формате 3D, а в главной роли - впервые с 1998 года – создатель шоу, легендарный исполнитель ирландских народных танцев Майкл Флэтли!

За пятнадцать лет гастролей по всему миру в нескольких составах, включая выступление на церемонии вручения премии «Оскар» (1997 г.) и периодические длительные лас-вегасские сезоны (1998 – 2004 гг.), на шоу «Властелин танца» успели побывать свыше 13 миллионов зрителей.

Детище одной из самых ярких «звезд» возрождения «ривердэнса» Майкла Флэтли, новое шоу представляет собой пропитанное духом ирландского фольклора сказание о борьбе Повелителя Танца с тёмными силами за владычество на «Планете Ирландия». Вечные темы противостояния добра и зла, вселенского торжества любви неизменно находят отклик в сердцах зрителей любого возраста.
С того момента, как гаснет в зале свет, и до последнего крика «Браво!» публика заворожённо внимает мастерски срежиссированному действу как единству безупречной техники танца, музыки и самых современных световых и пиротехнических спецэффектов.

В ролях

Майкл Флэтли
Ciara Sexton
Режиссер Маркус Винер
Композитор Ронан Хардиман
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2011
Премьера в мире 11 марта 2011
Дата выхода
27 октября 2011 Россия НеваФильм Emotion 6+
27 октября 2011 Казахстан
4 ноября 2011 Литва
27 октября 2011 Украина
MPAA G
Сборы в мире $309 951
Производство ITN Factual Productions, Nineteen Fifteen Productions
Другие названия
Lord of the Dance in 3D, Lord of the Dance 3D, Deju pavēlnieks 3D, Sokiu karalius 3D

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 10 голосов
7.4 IMDb

