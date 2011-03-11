Стартовавшее в 1996 году, шоу «Властелин танца» (Lord of the Dance) стало одной из самых дорогостоящих, захватывающих и «долгоиграющих» танцевальных постановок всех времён.

И вот оно в новом виде, в новой видеозаписи, в новом формате 3D, а в главной роли - впервые с 1998 года – создатель шоу, легендарный исполнитель ирландских народных танцев Майкл Флэтли!

За пятнадцать лет гастролей по всему миру в нескольких составах, включая выступление на церемонии вручения премии «Оскар» (1997 г.) и периодические длительные лас-вегасские сезоны (1998 – 2004 гг.), на шоу «Властелин танца» успели побывать свыше 13 миллионов зрителей.

Детище одной из самых ярких «звезд» возрождения «ривердэнса» Майкла Флэтли, новое шоу представляет собой пропитанное духом ирландского фольклора сказание о борьбе Повелителя Танца с тёмными силами за владычество на «Планете Ирландия». Вечные темы противостояния добра и зла, вселенского торжества любви неизменно находят отклик в сердцах зрителей любого возраста.

С того момента, как гаснет в зале свет, и до последнего крика «Браво!» публика заворожённо внимает мастерски срежиссированному действу как единству безупречной техники танца, музыки и самых современных световых и пиротехнических спецэффектов.