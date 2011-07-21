Это история о человеке, который, услышав, что мысль материальна, решил загадать желание. Но не учел одной важной детали, что и желания надо загадывать правильно. Увидев падающую звезду, он произнёс «Хочу ребенка» — и через четыре недели его мечта сбылась, только забеременела не его жена, а он сам.