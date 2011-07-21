Ведущий новостей на музыкальном канале Сергей Добролюбов – примерный семьянин, мечтающий стать отцом. Вместе с супругой Дианой они давно пытаются зачать ребенка, но все их старания оказываются тщетными. Почти отчаявшись, герой загадывает желание на падающую звезду и вскоре обнаруживает, что его заветная мечта исполнилась – Добролюбовы и правда теперь ждут ребенка, только вот рожать придется Сергею. И пока смущенная пара находится в замешательстве, лучший друг героя – неудачливый адвокат Жора – предлагает будущим родителям монетизировать свое необычное положение.
Это история о человеке, который, услышав, что мысль материальна, решил загадать желание. Но не учел одной важной детали, что и желания надо загадывать правильно. Увидев падающую звезду, он произнёс «Хочу ребенка» — и через четыре недели его мечта сбылась, только забеременела не его жена, а он сам.
|8 сентября 2011
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|8 сентября 2011
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