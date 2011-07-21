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Постер фильма Беременный
Постер фильма Беременный
Постер фильма Беременный
Постер фильма Беременный
Постер фильма Беременный
Рейтинги
4.1 Рейтинг IMDb: 3.9
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5 постеров
Киноафиша Фильмы Беременный

Беременный

Beremennyy 18+
Напомним о выходе в прокат

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Ведущий новостей на музыкальном канале Сергей Добролюбов – примерный семьянин, мечтающий стать отцом. Вместе с супругой Дианой они давно пытаются зачать ребенка, но все их старания оказываются тщетными. Почти отчаявшись, герой загадывает желание на падающую звезду и вскоре обнаруживает, что его заветная мечта исполнилась – Добролюбовы и правда теперь ждут ребенка, только вот рожать придется Сергею. И пока смущенная пара находится в замешательстве, лучший друг героя – неудачливый адвокат Жора – предлагает будущим родителям монетизировать свое необычное положение.

  • Для Анны Седоковой роль Дианы стала дебютом в кино.
  • Ряд сцен снимали на одной из костромских птицефабрик.
  • Певица Анна Седокова сыграла в фильме супругу главного героя, которая по сюжету никак не может забеременеть. Перед выходом картины в прокат Седокова объявила о своей беременности.
  • В ходе подготовки к съемкам актер Дмитрий Дюжев, по его собственному признанию, изучал книги “Советы беременным”, “Рожаем сами” и другую литературу для будущих мам.
  • Идея сценария к “Беременному” принадлежит непосредственно режиссеру картины Сарику Андреасяну.
  • Для Дмитрия Дюжева специально заказывали накладные животы трех видов – на пять, семь и девять месяцев беременности.

Это история о человеке, который, услышав, что мысль материальна, решил загадать желание. Но не учел одной важной детали, что и желания надо загадывать правильно. Увидев падающую звезду, он произнёс «Хочу ребенка» — и через четыре недели его мечта сбылась, только забеременела не его жена, а он сам.

Беременный - трейлер 3
Беременный  трейлер 3
Страна Россия
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2011
Премьера в мире 21 июля 2011
Дата выхода
8 сентября 2011 Россия КароПрокат 12+
8 сентября 2011 Беларусь
8 сентября 2011 Казахстан
8 сентября 2011 Украина
Сборы в мире $8 297 966
Производство Enjoy Movies
Другие названия
Beremennyy, Pregnant, Беременный, Gravidul, Вагітний
Режиссер
Сарик Андреасян
Сарик Андреасян
В ролях
Дмитрий Дюжев
Дмитрий Дюжев
Михаил Галустян
Михаил Галустян
Вилле Хаапасало
Вилле Хаапасало
Светлана Ходченкова
Светлана Ходченкова
Дмитрий Шаракоис
Дмитрий Шаракоис
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

4.1
Оцените 54 голоса
3.9 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  3684 В жанре «комедия»  1031 В фильмах России  661
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Беременный

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Swi4e1987 2 апреля 2015, 12:51
Фильм очень разочеровал =((((( А разочеровал , из-за того , что актёр Дмитрий Дюжев , сыграл , так УЖАСНО , что нет слов. Шутки просто НОЛЬ , и… Читать дальше…
SALIVATOR 2 апреля 2015, 12:51
скажу просто если пришлось выбирать между Беременым и фильмом Шварцнегира Джунеор то лучше второе. Он более интересний и забавней чем эта хрень без… Читать дальше…
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