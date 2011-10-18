Постер фильма Вой. Перерождение
5.3
Вой. Перерождение - международный трейлер
5.3

Вой. Перерождение

, 2011
The Howling: Reborn
США / ужасы / 18+
Трейлеры
Постер фильма Вой. Перерождение
5.3
Вой. Перерождение - международный трейлер
Вой. Перерождение  международный трейлер

О фильме

Легенда о первой любви и древнем проклятии

Накануне окончания средней школы обыкновенному парню Уиллу Кидману все-таки удается обратить на себя внимание красавицы Элины Уинтер. Молодые люди счастливы, но внезапно открывается страшная тайна прошлого Уилла – близится час, когда ему предстоит стать оборотнем. Не желая смириться с судьбой, молодые люди нарушают древний мистический цикл и теперь за ними начинает охотиться целая армия безжалостных демонических тварей. Тем временем сдерживать возрастающую жажду крови Уиллу становится все труднее…

В ролях

Линдси Шоу
Ивана Миличевич
Ивана Миличевич
Лэндон Либуарон
Лэндон Либуарон
Эрин Агостино
Фрэнк Скорпион
Саша Чарльз
Режиссер Джо Нимзики
Сценарист Гэри Брэнднер, Джо Нимзики
Композитор Christopher Carmichael, Mark Yaeger
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2011
Премьера в мире 18 октября 2011
Дата выхода
16 ноября 2011 Россия Каравелла-DDC 16+
16 ноября 2011 Казахстан
18 октября 2011 Канада
18 октября 2011 США
16 ноября 2011 Украина
MPAA R
Сборы в мире $180 871
Производство Anchor Bay Films, Moonstone Entertainment, Quebec Film and Television Tax Credit
Другие названия
The Howling: Reborn, Full Moon Renaissance, Aullido: el renacimiento, Aullidos, Blue Moon - Als Werwolf geboren, Gritos de Horror: O Renascimento, Howling VIII, Shahar hadash, Skowyt: Odrodzenie, The Howling Reborn, The Howling. Reborn. Il risveglio dei licantropi, Tiếng Sói Hú 8: Người Sói Hồi Sinh, Ulg 8, Üvöltés - Újjászületés, Yeniden Doğuş, Вой: Перерождение, Прераждането на върколака, 新・ハウリング

Рейтинг фильма

5.3
Оцените 13 голосов
4.1 IMDb

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Вой. Перерождение - международный трейлер
Вой. Перерождение Международный трейлер
Вой. Перерождение - международный трейлер с закадровым переводом
Вой. Перерождение Международный трейлер с закадровым переводом
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Фильмы похожие на Вой. Перерождение

Волки-оборотни
Волки-оборотни ужасы
2006, США
5.0
Оборотни
Оборотни триллер, ужасы
2005, Германия / США
6.0
Ромасанта: Охота на оборотня
Ромасанта: Охота на оборотня ужасы, боевик
2004, Испания
6.0
Поздние фазы
Поздние фазы драма
2014, США
6.0
Призраки Марса
Призраки Марса боевик, ужасы, фантастика
2001, США
5.0
Высота
Высота ужасы, фантастика, триллер
2011, США / Канада
4.0
Правда или действие
Правда или действие ужасы, триллер
2018, США
6.0
Никто не выжил
Никто не выжил триллер, ужасы
2012, США
6.0
Кошмары
Кошмары ужасы, фантастика
2020, Канада
5.0
Проект «Конец света»
Проект «Конец света»
2026, США, фантастика, триллер, драма, комедия, приключения
Ангелы Ладоги
Ангелы Ладоги
2026, Россия, драма, исторический, военный
Вот это драма!
Вот это драма!
2026, США, мелодрама, комедия, драма
Коммерсант
Коммерсант
2026, Россия, драма, экранизация
Приключения желтого чемоданчика
Приключения желтого чемоданчика
2026, Россия, семейный, комедия, приключения, фэнтези
Твое сердце будет разбито
Твое сердце будет разбито
2026, Россия, мелодрама
Родительский дом
Родительский дом
2025, Беларусь / Россия, комедия, семейный
Моя собака - космонавт
Моя собака - космонавт
2026, Россия, семейный, приключения, комедия, детский
Домовенок Кузя 2
Домовенок Кузя 2
2026, Россия, комедия, семейный, фэнтези, детский
Супер Марио: Галактическое кино
Супер Марио: Галактическое кино
2026, Япония / США, приключения, анимация, комедия, семейный, фэнтези, экранизация , ужасы
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Нормал
Нормал
2026, Канада / США, боевик, криминал, триллер
Забудьте о шашлыках в выходные: Россию засыплет снегом уже к четвергу – и к майским лучше не станет
Еще 100 лет назад это популярное женское имя было под запретом — разрешили только в СССР
От этого десерта терял голову сам Иван Грозный: смешайте 2 ингредиента, чтобы закатить царский пир у себя дома
Свежий хоррор с рекордами Netflix и 37 000 000 просмотров за 3 дня киноманы выключают уже через полчаса: «Какой же это трэш»
В семье Швецовой появится внезапный ребенок: в 26-м сезоне «Тайн следствия» Платонов подкинет внезапный сюрприз
Битва за $148 млн: Apple TV+ превратили культовую мангу в шедевр со 100% свежести — не сериал, а «просто золото»
5 фильмов СССР вы смотрели сто раз, а следующий кадр угадаете? Вспомните, что будет после знаменитых сцен (тест)
Лишь один из советских мушкетеров до сих пор сводит женщин с ума: точно не жадина Д’Артаньян
Такую как Хюррем в гарем бы точно не взяли: зачем на самом деле турецких наложниц раскармливали до 150 кг
«Вокзал для двоих» угадают все, а дальше — проверка для избранных: назовите фильм по одному кадру с Гурченко (тест)
До нового сезона «Первого отдела» как до Луны — но с этим 12-серийным детективом от НТВ скучать не придется
