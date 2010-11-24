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Щелкунчик и крысиный король Щелкунчик и крысиный король
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Nutcracker and the Rat King

Щелкунчик и крысиный король, 2010

2010 / Великобритания
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32 голоса Рейтинг IMDb: 4.1
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О фильме

Вена, 1920-е годы. Девятилетняя Мэри живет в доме, который полон прекрасных вещей и одиночества. Брат Макс, неутомимый проказник, донимает ее, а родители, хотя и горячо ее любят, слишком заняты, чтобы уделять ей достаточно внимания. Мэри тоскует по общению с друзьями и приключениям. Накануне Рождества к ней приходит любимый дядюшка Альберт и дарит деревянную куклу – Щелкунчика. Воображение Мэри оживляет куклу, и она попадает в мир детских грез, где все становится возможным – снежинки-балерины кружатся в танце, игрушки на елке оживают, да и сама ель превращается в целую вселенную, в которой правит добрая Снежная Фея, так похожая на маму… И пока Мэри осваивается в этом удивительном мире, полчища крыс во главе с коварным Крысиным Королем и его злобной матерью Крысиной Королевой захватывают город и порабощают людей, стремясь стереть человечество с лица земли. Щелкунчик собирает друзей на битву с крысами, но попадает в плен. Победить крысиную армию и освободить Щелкунчика будет не просто – отважной Мэри на пути будут мешать дикие байкеры на удивительных летающих мотоциклах, крысы-роботы и летучие мыши, экипированные сверхмощным фантастическим оружием…

4.0 Оцените
32 голоса Рейтинг IMDb: 4.1
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 1 января 2011
Премьера в мире 24 ноября 2010
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Андрей Кончаловский
Андрей Кончаловский
В ролях
Джон Туртурро
Джон Туртурро
Юлия Высоцкая
Юлия Высоцкая
Эль Фаннинг
Эль Фаннинг
Фрэнсис де ла Тур
Фрэнсис де ла Тур
Натан Лэйн
Натан Лэйн
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Щелкунчик и крысиный король 6 постеров
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Наша рецензия
Судя по сошедшему с британо-венгерских кинематографических стапелей результату, в процессе щелкунчикового производства Кончаловский был обуреваем одновременно двумя плохо сочетающимися друг с другом желаниями. Прежде всего, ему хотелось влить в старинное сказочное горло германского романтизма крепкую порцию раскаленного модернистского свинца, наподобие того как обошелся в середине 90-х с «Ричардом III» (правда, отнюдь не германским и не романтическим, зато не менее знаменитым) тезка…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Разные экранизации сказки «Щелкунчик и Мышиный король» Киноафиша подготовила для своих читателей самые популярные экранизации сказки «Щелкунчик и мышиный король».
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31 декабря 2021 13:30
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