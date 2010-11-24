Щелкунчик и крысиный король, 2010

Вена, 1920-е годы. Девятилетняя Мэри живет в доме, который полон прекрасных вещей и одиночества. Брат Макс, неутомимый проказник, донимает ее, а родители, хотя и горячо ее любят, слишком заняты, чтобы уделять ей достаточно внимания. Мэри тоскует по общению с друзьями и приключениям. Накануне Рождества к ней приходит любимый дядюшка Альберт и дарит деревянную куклу – Щелкунчика. Воображение Мэри оживляет куклу, и она попадает в мир детских грез, где все становится возможным – снежинки-балерины кружатся в танце, игрушки на елке оживают, да и сама ель превращается в целую вселенную, в которой правит добрая Снежная Фея, так похожая на маму… И пока Мэри осваивается в этом удивительном мире, полчища крыс во главе с коварным Крысиным Королем и его злобной матерью Крысиной Королевой захватывают город и порабощают людей, стремясь стереть человечество с лица земли. Щелкунчик собирает друзей на битву с крысами, но попадает в плен. Победить крысиную армию и освободить Щелкунчика будет не просто – отважной Мэри на пути будут мешать дикие байкеры на удивительных летающих мотоциклах, крысы-роботы и летучие мыши, экипированные сверхмощным фантастическим оружием…