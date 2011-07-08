Несносные боссы, 2011

Ник, Курт и Дэйл — три друга, добросовестные трудяги, искренне любящие свою работу. Существует лишь одна преграда между ними и успешной карьерой: боссы у всех троих — настоящие самодуры. Изрядно напившись и излив друг другу души они приходят к выводу, что единственный способ спасти свои карьеры — это отправить дурных начальников на тот свет.
Стереть в порошок своих кошмарных начальников – вот, пожалуй, единственное, что могут сделать Ник, Курт и Дейл, чтобы их суровые рабочие будни стали более сносными! Увольнение – не вариант, поэтому после пары-тройки-дальше-не-считали стаканчиков и нескольких сомнительных советов подстрекателя, мошенника «в завязке», трое друзей разрабатывают хитроумный и на первый взгляд вполне надежный план, как избавиться от их многоуважаемых работодателей… навсегда. Одна проблема: надежность даже самых продуманных планов прямо пропорциональна «гениальности» их разработчиков.