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Несносные боссы Несносные боссы
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Horrible Bosses

Несносные боссы, 2011

2011 / США
7.5 Оцените
45 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Ник, Курт и Дэйл — три друга, добросовестные трудяги, искренне любящие свою работу. Существует лишь одна преграда между ними и успешной карьерой: боссы у всех троих — настоящие самодуры. Изрядно напившись и излив друг другу души они приходят к выводу, что единственный способ спасти свои карьеры — это отправить дурных начальников на тот свет. 

  • В целях рекламного продвижения фильма компания “Warner Brothers Pictures Canada” разместила в центре Монреаля куклу вуду высотой в 3,5 метра, напоминающую корпоративного босса. Люди пронзали ее большими иглами, выплескивая таким образом свой негатив к боссам. Также компания провела конкурс, в котором зрители делись своими историями о боссах. Победители получили билеты на предварительный показ фильма. 
  • Во время поиска заведения с криминальными посетителями один из героев говорит, что в трех кварталах от них есть ресторан “Applebee's”, на что герой Джейсона Судейкиса отвечает: “Это не те говнюки, которые нам нужны”. Позднее актер станет рекламным лицом этой сети ресторанов. 
  • Колин Фаррелл принимал активное участие в создании образа своего персонажа. Прическа и накладной живот Бобби — это воплощение его идей. 
  • “Кокаин” Бобби был порошковой лактозой. Чтобы оставаться в образе, Колин Фаррелл нюхал его между сценами. 

Стереть в порошок своих кошмарных начальников – вот, пожалуй, единственное, что могут сделать Ник, Курт и Дейл, чтобы их суровые рабочие будни стали более сносными! Увольнение – не вариант, поэтому после пары-тройки-дальше-не-считали стаканчиков и нескольких сомнительных советов подстрекателя, мошенника «в завязке», трое друзей разрабатывают хитроумный и на первый взгляд вполне надежный план, как избавиться от их многоуважаемых работодателей… навсегда. Одна проблема: надежность даже самых продуманных планов прямо пропорциональна «гениальности» их разработчиков.

7.5 Оцените
45 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2011
Премьера в России 4 августа 2011
Премьера в мире 8 июля 2011
Возраст 16+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Сет Гордон
Сет Гордон
В ролях
Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон
Джейми Фокс
Джейми Фокс
Колин Фаррелл
Колин Фаррелл
Джейсон Бэйтман
Джейсон Бэйтман
Джейсон Судейкис
Джейсон Судейкис
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Несносные боссы 14 постеров
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Lika_L 2 апреля 2015, 12:51
Хорош фильм, хорош :)) Особенно, если учесть, что этим летом посмотреть особо не на что было. Особенно порадовали Спейси и Энистон. Конечно, мою ТДО… Читать дальше…
KristiNO 2 апреля 2015, 12:51
Просто суперская комедия с отличными-преотличными актерами. Там троих друзей достают их три начальника – Спейси, Фаррел и Энистон – и друзья решают… Читать дальше…
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45 голосов
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