Постер фильма Вот я какой
7.1 Рейтинг IMDb: 7
Вот я какой

Вот я какой

That's What I Am 18+
О фильме

Этот фильм рассказывает о 13-летнем мальчике по имени Энди Никол, которого учитель английской литературы мистер Саймон ставит в пару с — Большим Джи, длинным, рыжеволосым одноклассником, главным объектом насмешек всей школы. По мере развития истории мистер Саймон оказывается в центре чудовищных слухов.
Страна США
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2011
Премьера онлайн 24 апреля 2013
Премьера в мире 29 апреля 2011
Дата выхода
29 апреля 2011 Россия 16+
29 апреля 2011 Казахстан
29 апреля 2011 США
29 апреля 2011 Украина
7 сентября 2011 Франция
MPAA PG
Бюджет $5 000 000
Производство World Wrestling Entertainment (WWE)
Другие названия
That's What I Am, Aftos eimai, Ben Böyleyim, Big Ginger, Big Red, É Assim Que Eu Sou, Štai koks aš, Sunt ceea ce sunt, To cały ja, What I am, Αυτός είμαι, Вот я какой, スクール・デイズ
Режиссер
Майкл Павоне
В ролях
Эд Харрис
Чейз Эллисон
Молли Паркер
Дэниэл Робак
Рэнди Ортон
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

7.1
10 голосов
7 IMDb
Andy Nichol Зачем Бог так сделал, мам? Сделал кого-то похожим на Большого Г? Чтобы все над ним смеялись?
Sherri Nichol Возможно, потому что Бог изначально не видел в нем ничего плохого. И Энди... Его зовут Стэнли.
Кадры из фильма
