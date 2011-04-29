Этот фильм рассказывает о 13-летнем мальчике по имени Энди Никол, которого учитель английской литературы мистер Саймон ставит в пару с — Большим Джи, длинным, рыжеволосым одноклассником, главным объектом насмешек всей школы. По мере развития истории мистер Саймон оказывается в центре чудовищных слухов.
СтранаСША
Продолжительность1 час 41 минута
Год выпуска2011
Премьера онлайн24 апреля 2013
Премьера в мире29 апреля 2011
Дата выхода
29 апреля 2011
Россия
16+
29 апреля 2011
Казахстан
29 апреля 2011
США
29 апреля 2011
Украина
7 сентября 2011
Франция
MPAAPG
Бюджет$5 000 000
ПроизводствоWorld Wrestling Entertainment (WWE)
Другие названия
That's What I Am, Aftos eimai, Ben Böyleyim, Big Ginger, Big Red, É Assim Que Eu Sou, Štai koks aš, Sunt ceea ce sunt, To cały ja, What I am, Αυτός είμαι, Вот я какой, スクール・デイズ