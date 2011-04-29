Andy Nichol Зачем Бог так сделал, мам? Сделал кого-то похожим на Большого Г? Чтобы все над ним смеялись?

Sherri Nichol Возможно, потому что Бог изначально не видел в нем ничего плохого. И Энди... Его зовут Стэнли.