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Постер фильма Жила-была одна баба
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Киноафиша Фильмы Жила-была одна баба

Жила-была одна баба

Zhila-byla odna baba 18+
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Факты

О фильме

Действие исторической драмы Андрея Смирнова разворачивается в период с 1909 по 1921 год. На фоне Первой мировой войны, Октябрьской революции, Гражданской войны и Тамбовского восстания, сотрясающих Россию, показана жизнь крестьянки Варвары, обитательницы одной из деревень Тамбовской губернии.

  • Андрей Смирнов начал работу над картиной еще в 1987 году. В производство проект был запущен в 2008 году, а уже в широкий прокат лента вышла только в 2011 году. Несколькими годами позже была представлена пятисерийная телевизионная версия фильма.
  • Большая часть съемок проходила в Тамбове, а также в селах Царевка, Лысые горы и Кривополянье Тамбовской области. Ряд сцен был снят в павильонах “Беларусьфильм” в Минске, у Задонского монастыря в Липецкой области и на железнодорожном вокзале в Санкт-Петербурге.
  • В 2010 году вышла документальная картина И. Бессарабовой “Под говор пьяных мужичков”, посвященная съемочному процессу фильма “Жила-была одна баба”.
  • В поисках финансирования для съемок помогал российский государственный деятель Владислав Сурков.
  • По словам самого Андрея Смирнова, в Тамбовской губернии не осталось ни одного района, в котором бы режиссер не побывал, готовясь к съемкам.

История частной жизни одной женщины и четырёх её мужчин. Эта женщина - неграмотная крестьянка, и всё действие фильма разворачивается в глухой Тамбовской деревне – начинается со свадьбы главной героини в 1909 году, когда её из нищей семьи взяли в богатую, а кончается в 1921 году Тамбовским восстанием.

Жила-была одна баба - трейлер
Жила-была одна баба  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 2 часа 30 минут
Год выпуска 2010
Премьера в мире 27 октября 2011
Дата выхода
27 октября 2011 Россия Наше кино
27 октября 2011 Беларусь
27 октября 2011 Казахстан
11 ноября 2011 США
27 октября 2011 Украина
Сборы в мире $507 099
Производство Rekun Cinema
Другие названия
Zhila-byla odna baba, Żyła sobie baba, Жила-была одна баба
Режиссер
Андрей Смирнов
Андрей Смирнов
В ролях
Дарья Екамасова
Дарья Екамасова
Алексей Серебряков
Алексей Серебряков
Нина Русланова
Нина Русланова
Роман Мадянов
Роман Мадянов
Евдокия Германова
Евдокия Германова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.8
Оцените 13 голосов
6.2 IMDb
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Aquasonick 2 апреля 2015, 12:51
Странно как некоторые пытаются оценивать картину Мона-Лиза по рейтингу владельца магазина где Леонардо покупал краски. Бред.)
Все кто пытаются… Читать дальше…
Борис 2 апреля 2015, 12:51
Уже 5 недель как посмотрел фильм, но в душе и памяти он застрял. Значительное событие в нашем кинематографе. И не только потому что охватывает… Читать дальше…
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Жила-была одна баба - трейлер
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