Действие исторической драмы Андрея Смирнова разворачивается в период с 1909 по 1921 год. На фоне Первой мировой войны, Октябрьской революции, Гражданской войны и Тамбовского восстания, сотрясающих Россию, показана жизнь крестьянки Варвары, обитательницы одной из деревень Тамбовской губернии.
История частной жизни одной женщины и четырёх её мужчин. Эта женщина - неграмотная крестьянка, и всё действие фильма разворачивается в глухой Тамбовской деревне – начинается со свадьбы главной героини в 1909 году, когда её из нищей семьи взяли в богатую, а кончается в 1921 году Тамбовским восстанием.
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