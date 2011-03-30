В центре сюжета - история пятерых детей, по разным причинам оставшихся без родителей. Помимо того, что все они предоставлены самим себе, ребят объединяет мечта уехать из родного северного городка и отправиться на другую сторону земного шара, в солнечную Австралию. Однако жестокая реальность мало похожа на сказку, которую придумывают себе в утешение брошенные ребята. Приближается ночь, температура на улице опускается ниже сорока градусов, поблизости нет ни теплого уголка, ни горячей еды… Все, что есть у этих детей - лишь они сами и робкая надежда остаться в живых до утра.