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Колыбель

Kolybel 18+
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О фильме

В центре сюжета - история пятерых детей, по разным причинам оставшихся без родителей. Помимо того, что все они предоставлены самим себе, ребят объединяет мечта уехать из родного северного городка и отправиться на другую сторону земного шара, в солнечную Австралию. Однако жестокая реальность мало похожа на сказку, которую придумывают себе в утешение брошенные ребята. Приближается ночь, температура на улице опускается ниже сорока градусов, поблизости нет ни теплого уголка, ни горячей еды… Все, что есть у этих детей - лишь они сами и робкая надежда остаться в живых до утра. 

  • Фильм основан на реальных событиях. В 2007 году в Ханты-Мансийском автономном округе произошла трагедия - пятеро беспризорных детей насмерть замерзли в канализационной шахте. Создатели короткометражной картины Алексей Смирнов и Михаил Борщевский решили перенести эту историю на экран, чтобы напомнить обществу о ценности человеческой жизни.
  • Продолжительность картины составляет 26 минут.
  • Действие фильма разворачивается на Севере, однако съемки проходили в Екатеринбурге. 
  • Участие в съемках приняли сотрудники екатеринбургского Управления внутренних дел. 
  • “Колыбель” - дебют Алексея Смирнова в кинематографе. 
     

Фильм основан на реальных событиях и рассказывает страшную историю о пятерых брошенных детях. Они мечтали уплыть в Австралию подальше от безразличия и насилия взрослых, в мир, где много еды и тепла. Но корабля нет, и детские мечты разбиваются о скалы реальности. Темнота. И лишь дыхание пятерых...

Страна Россия
Продолжительность 26 минут
Год выпуска 2011
Премьера в мире 30 марта 2011
Дата выхода
30 марта 2011 Россия 16+
30 марта 2011 Казахстан
30 марта 2011 Украина
Производство Le Rêve
Другие названия
Kolybel, Колыбель
Режиссер
Михаил Борьщевский
В ролях
Злата Белецкая
Александр Шендеров
Кирилл Шендеров
Екатерина Суходоева
Александр Суходоев
Все актеры и съемочная группа
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