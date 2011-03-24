Кукарача, 2011

История приключений неунывающего таракана по имени Байт, который живет вместе со своими друзьями Ботаном, Хвостом и Дэном в системном блоке компьютера в квартире на Чистопрудном бульваре. Герои спорят, веселятся, гоняют на игрушечных машинках, играют в футбол и пытаются не попасть в лапы коварного домашнего кота. Но однажды привычный уклад жизни компании нарушает неожиданное событие: Байт с первого взгляда влюбляется в очаровательную таракашку Лику. Теперь ему нужно во что бы то ни стало завоевать сердце возлюбленной, даже если придется побороться за ее внимание с противным жуком-носорогом.