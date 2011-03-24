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Кукарача Кукарача
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Кукарача, 2011

2011 / Россия
6.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 1.4
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История приключений неунывающего таракана по имени Байт, который живет вместе со своими друзьями Ботаном, Хвостом и Дэном в системном блоке компьютера в квартире на Чистопрудном бульваре. Герои спорят, веселятся, гоняют на игрушечных машинках, играют в футбол и пытаются не попасть в лапы коварного домашнего кота. Но однажды привычный уклад жизни компании нарушает неожиданное событие: Байт с первого взгляда влюбляется в очаровательную таракашку Лику. Теперь ему нужно во что бы то ни стало завоевать сердце возлюбленной, даже если придется побороться за ее внимание с противным жуком-носорогом.

  • “Кукарача” – первый совместный для Армении и России 3D-фильм.
  • В создании мультфильма приняли участие 20 человек. Работа над проектом длилась более трех лет, а расходы на создание ленты составили 4,5 миллиона долларов.
  • По словам директора анимационной студии “Touch FX” Вардана Карапетяна, для создания мультфильма использовались программы “3DS max” и “Motion Builder”.
  • В переводе с испанского языка “кукарача” означает “рыжий таракан”.
  • Прототипом для главного героя – таракана Байта – стал актер и музыкант Велимир Русаков, сын известного московского режиссера и сценариста Сергея Русакова. Сам Велимир озвучил Байта в мультфильме и спел несколько вокальных партий за своего персонажа.

Они жили в большом доме в центре города, в процессоре компьютера… Прикольная компания таракашек и мышонок Хвост. Вели умные разговоры о жизни, играли в футбол,  устраивали гонки на игрушечных машинках и все время думали: что бы такое съесть да как бы отбиться от жуков-носорогов и не попасть на обед обжоры-кота и хищников-голубей. А однажды еще и любовь нагрянула, нежданно негаданно! Проблем прибавилось. Как добиться взаимности в любви, находясь на низшей ступени пищевой пирамиды?!

6.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 1.4
Продолжительность 1 час 11 минут
Год выпуска 2011
Премьера в России 24 марта 2011
Премьера в мире 24 марта 2011
Возраст 0+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Армен Адилханян
В ролях
Владимир Епифанцев
Владимир Епифанцев
Юрий Стоянов
Юрий Стоянов
Александр Гордон
Александр Гордон
Ольга Иванова
Велимир Русаков
Все актеры и съемочная группа
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