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Маргарет Маргарет
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Margaret

Маргарет, 2011

2011 / США
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11 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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О фильме

Семнадцатилетняя Маргарет очень виновата. Она знает, что причастна к дорожно-транспортному происшествию, унесшему жизнь женщины. Делая попытки сознаться в своём проступке, она, к своему удивлению, всё время наталкивается на непонимание окружающих. Её семья, её друзья, её учителя — никто не поддерживает искренних попыток девушки. Так совершенно неожиданно Маргарет узнаёт простую истину. Что рано или поздно идеалы молодости всегда сталкиваются с реальной жизнью и разбиваются на компромиссы мира взрослых людей.

7.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 2 часа 29 минут
Год выпуска 2011
Премьера в России 30 сентября 2011
Премьера онлайн 8 октября 2021
Премьера в мире 30 сентября 2011
Возраст 18+
MPAA R
Бюджет $14 000 000
Режиссер
Кеннет Лонерган
Кеннет Лонерган
В ролях
Анна Пакуин
Анна Пакуин
Мэтт Дэймон
Мэтт Дэймон
Дж. Смит-Камерон
Дж. Смит-Камерон
Жан Рено
Жан Рено
Эллисон Дженни
Эллисон Дженни
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Маргарет 2 постера
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