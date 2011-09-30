Маргарет, 2011

Семнадцатилетняя Маргарет очень виновата. Она знает, что причастна к дорожно-транспортному происшествию, унесшему жизнь женщины. Делая попытки сознаться в своём проступке, она, к своему удивлению, всё время наталкивается на непонимание окружающих. Её семья, её друзья, её учителя — никто не поддерживает искренних попыток девушки. Так совершенно неожиданно Маргарет узнаёт простую истину. Что рано или поздно идеалы молодости всегда сталкиваются с реальной жизнью и разбиваются на компромиссы мира взрослых людей.