Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Дед Фомич» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Дрянные девчонки 2
4.5
Дрянные девчонки 2 - Трейлер
Киноафиша Фильмы Дрянные девчонки 2
4.5

Дрянные девчонки 2

, 2011
Mean Girls 2
США / комедия / 18+
Трейлеры
Постер фильма Дрянные девчонки 2
4.5
Дрянные девчонки 2 - Трейлер
Дрянные девчонки 2  Трейлер

О фильме

В этот раз речь пойдет об Эбби — богатой, но не популярной в школе и Джо — не богатой, но смелой. После очередной пакости Мэнди — «пластиковой» королевы Джо подвозит Эбби домой и сталкивается там с отцом Эбби, который предлагает оплатить учебы девушки за дружбу с его дочкой. «Кому от этого будет плохо?» — подумала Джо и тут понеслась… Пакости, сплетни, интриги и многое другое, как у первых дрянных девчонок и даже гораздо лучше!

В ролях

Майра Уолш
Mandi Weatherly
Дженнифер Стоун
Миган Йетте Мартин
Johanna 'Jo' Mitchell
Клер Холт
Клер Холт
Chastity Meyer
Николь Гэйл Андерсон
Николь Гэйл Андерсон
Hope Plotkin
Линден Эшби
Rod Mitchell
Donn Lamkin
Sidney Hanover
Dan Coleman
Mr. Winkle
Патрик Джонсон
Nick 'Big Z' Zimmer
Colin Dennard
Elliott Gold
Bethany Anne Lind
Quinn Shinn
Режиссер Мелани Мейрон
Сценарист Cliff Ruby, Elana Lesser, Эллисон Шредер
Композитор Brian Lapin, Transcenders
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2011
Премьера онлайн 3 апреля 2012
Премьера в мире 23 января 2011
Дата выхода
23 января 2011 Россия 16+
23 января 2011 Австралия
23 января 2011 Испания
23 января 2011 Казахстан
23 января 2011 США
23 января 2011 Украина
MPAA PG-13
Производство Paramount Famous Productions
Другие названия
Mean Girls 2, Bajos csajok 2, Chicas malas 2, Chicas pesadas 2, Giras e Terríveis 2, Girls Club 2 - Vorsicht bissig!, Kötü Kızlar 2, Lolita Malgré Moi 2, Mean Girls, Mean Girls 2 - tylyt tytöt 2, Meninas Malvadas 2, Những Cô Nàng Lắm Chiêu 2, Opasne devojke 2, Opasne djevojke 2, Wredne dziewczyny 2, Дрянные девчонки 2, Круті дівчата 2, 辣妹過招2, Pis Qızlar 2, Зіпсовані дівчиська 2

Рейтинг фильма

4.5
Оцените 14 голосов
4.1 IMDb
Написать отзыв
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Дрянные девчонки 2 - Трейлер
Дрянные девчонки 2 Трейлер
Дрянные девчонки 2 - Отрывок 1
Дрянные девчонки 2 Отрывок 1
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы о фильме

чеми 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Киноафиша от 23/11/2010 - 11:41:27
я недавно смотрела этот фильм,правдо в плохом качестве. актерская игра и сами актеры -ужасны… Читать дальше…
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Дрянные девчонки 2

Дрянные девчонки
Дрянные девчонки комедия
2004, США
7.0
Братц
Братц комедия, семейный
2007, США
5.0
Будка поцелуев 2
Будка поцелуев 2 комедия, мелодрама
2020, США / Великобритания
5.0
Будка поцелуев
Будка поцелуев мелодрама, комедия
2018, Великобритания / США
6.0
Агент под прикрытием
Агент под прикрытием боевик, комедия
2012, США
6.0
Сквозь объектив
Сквозь объектив комедия, драма, мелодрама
2008, США
5.0
Оторва
Оторва мелодрама, комедия
2008, США
6.0
Добейся успеха: Все или ничего
Добейся успеха: Все или ничего комедия, спорт
2006, США
5.0
Блондинка в законе 2
Блондинка в законе 2 комедия
2003, США
5.0
Бестолковые
Бестолковые мелодрама, комедия
1995, США
6.0
Очень голодные игры
Очень голодные игры комедия
2013, США
4.0
Средняя школа
Средняя школа комедия
2012, США
4.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Распаковка
Распаковка
2026, Россия, комедия
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Дед Фомич
Дед Фомич
2026, Россия, комедия
Малыш-каратист
Малыш-каратист
2026, Россия, комедия, семейный
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
2026, Россия, приключения, семейный
Папа, купи пёсика
Папа, купи пёсика
2026, Россия, анимация, семейный
Не нашел кота на этом фото даже за 5 минут: вы точно гений, если справитесь быстрей, чем за 30 секунд (тест на внимательность)
Всегда перед сном кидаю в мойку 2-3 таблетки активированного угля — жалею, что не додумалась до этого раньше
Что ответить на вопрос «Как настроение?», чтоб не испортить себе жизнь: выведал восточную мудрость у японцев – теперь горя не знаю
Весь мир над ними рвет живот, а россияне и не смотрели 2/5 самых смешных фильма в истории – №1 стал культовым 50 лет спустя
«Шерлок», без сомнений, крутой, но лишь этот детектив зовут величайшим в истории: 60 000 зрителей не зря ставят 8,6 баллов
Apple смогли получить 100% на RT: «Укрытие» к третьему сезону превратили в триллер — два сезона были апперетивом перед шедевром
«Путаница полная с этим»: «12 стульев» Андреасяна зря «хоронят» до премьеры – Шахназаров объяснил, почему фильму можно дать шанс
Нина постарела и возненавидела Шурика: продолжение «Кавказской пленницы» тайно вышло в 80-х
Плохого шпиона в гестапо... руки выдают: фломастер, письмо османам и другие ляпы «Семнадцати мгновений»
Брагина заменила хирург Кира: ИВИ снял своего «Склифосовского» — 30 серий больничных страстей покажут уже в июле
«У нас не безопасность, у нас тест»: продолжите 8 цитат из культового сериала «Бригада»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше