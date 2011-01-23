В этот раз речь пойдет об Эбби — богатой, но не популярной в школе и Джо — не богатой, но смелой. После очередной пакости Мэнди — «пластиковой» королевы Джо подвозит Эбби домой и сталкивается там с отцом Эбби, который предлагает оплатить учебы девушки за дружбу с его дочкой. «Кому от этого будет плохо?» — подумала Джо и тут понеслась… Пакости, сплетни, интриги и многое другое, как у первых дрянных девчонок и даже гораздо лучше!
|23 января 2011
|Россия
|16+
|23 января 2011
|Австралия
|23 января 2011
|Испания
|23 января 2011
|Казахстан
|23 января 2011
|США
|23 января 2011
|Украина
я недавно смотрела этот фильм,правдо в плохом качестве. актерская игра и сами актеры -ужасны… Читать дальше…