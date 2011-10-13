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Ромовый дневник Ромовый дневник
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The Rum Diary

Ромовый дневник, 2011

2011 / США
7.2 Оцените
49 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

1960 год. Американский журналист Пол Кэмп сбегает от фальшивого нью-йоркского глянца в Пуэрто-Рико и устраивается на внештатную работу в местной газете. Здесь он с головой погружается в культуру острова, славящегося своими пляжами, девушками и ромом.

  • Джонни Депп и его бывшая жена Эмбер Херд впервые встретились во время съемок этого фильма. В 2012 году они официально объявили себя парой после того, как Депп расстался с Ванессой Паради.
  • Вторая экранизация произведений Хантера С. Томпсона для Джонни Деппа после “Страха и ненависти в Лас-Вегасе” (1998).
  • В ходе адаптации романа Хантера С. Томпсона для сценария Брюс Робинсон, бывший алкоголик, вновь пристрастился к выпивке и потреблял по бутылке вина в день. После того, как он закончил сценарий, Робинсон вновь завязал с алкоголем. Джонни Депп также нарушил свой обет трезвости для фильма, чтобы, как и его герой, испытать на себе эффект спиртных напитков, изображаемых в картине.
  • Режиссером фильма мог стать Бенисио Дель Торо.
  • Съемки фильма проходили непосредственно в Пуэрто-Рико, где разворачивается действие и романа, и картины.
  • Хантер С. Томпсон ушел из жизни в 2005 году, но на съемочной площадке “Ромового дневника” всегда располагалось кресло с именем писателя на спинке, а рядом с ним – столик с бутылкой виски, сигаретами и пепельницей.
     

Конец 50-х. Журналист Пол Кэмп бросает работу в престижном нью-йоркском издании, уезжает в Пуэрто-Рико, устраивается корреспондентом в англоязычной газетке города Сан-Хуана. Здесь все стоит копейки – ром, который льется рекой, машины, яхты, дружба с такими же неудачниками, как и он, сама жизнь.

Ему за тридцать, он ищет себя, он живет в ожидании часа, когда он поймет: еще рано пускать пулю в лоб, здесь еще есть, на что посмотреть.

7.2 Оцените
49 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2011
Премьера в России 13 октября 2011
Премьера в мире 13 октября 2011
Возраст 16+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Брюс Робинсон
Брюс Робинсон
В ролях
Джонни Депп
Джонни Депп
Эмбер Херд
Эмбер Херд
Майкл Рисполи
Майкл Рисполи
Джованни Рибизи
Джованни Рибизи
Аарон Экхарт
Аарон Экхарт
Все актеры и съемочная группа
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Ромовый дневник
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Наша рецензия
Поклонники Хантера Томпсона давно и с трепетом ожидали экранизации «Ромового дневника», надеясь увидеть, возможно, что-то вроде «Страха и отвращения/ненависти в Лас-Вегасе» Терри Гиллиама. Однако британец Брюс Робинсон, последний раз садившийся в режиссерское кресло в 1992 году (когда на экраны явилась его «Дженнифер-восемь»), а за письменный стол сценариста – в конце 90-х (в 1999-м вышли его «Сновидения», поставленные Нилом Джорданом; это…
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Foggy 2 апреля 2015, 12:51
Тоже что ли написать чего-нить Честно говоря не очень хочется писать, но напишу чисто для фанов и 13-14летних в тч...фильм получился очень… Читать дальше…
Юлия9999Kiss 2 апреля 2015, 12:51
В общем дело в том,что 20 октября выходит фильм "Ромовый дневник". Я и моя друзья очень хотим сходить на этот фильм.Нам всем по 13. В… Читать дальше…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Страх и ненависть Эмбер Херд: Как неудачный брак разрушил карьеру Джонни Деппа Рассказываем о том, как складывалась судьба знаменитого актера до злополучной женитьбы на Эмбер Херд и какой она стала после скандального развода.
Написать
27 ноября 2020 12:04
Ожившие страницы: 8 захватывающих экранизаций, которые стоит посмотреть онлайн «Книга лучше». Довольно распространенное убеждение. Мы подобрали увлекательные экранизации, способные доказать обратное. Книжные сюжеты могут получить вторую жизнь на экране и дополнить оригинальную историю. Эти картины не пытаются буквально пересказать знакомую историю, а оживляют ее новым прочтением. После просмотра можно смело браться за книгу, не разочаровавшись в увиденном. 
Написать
15 мая 2020 13:32
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