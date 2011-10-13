Ромовый дневник, 2011

1960 год. Американский журналист Пол Кэмп сбегает от фальшивого нью-йоркского глянца в Пуэрто-Рико и устраивается на внештатную работу в местной газете. Здесь он с головой погружается в культуру острова, славящегося своими пляжами, девушками и ромом.
Конец 50-х. Журналист Пол Кэмп бросает работу в престижном нью-йоркском издании, уезжает в Пуэрто-Рико, устраивается корреспондентом в англоязычной газетке города Сан-Хуана. Здесь все стоит копейки – ром, который льется рекой, машины, яхты, дружба с такими же неудачниками, как и он, сама жизнь.
Ему за тридцать, он ищет себя, он живет в ожидании часа, когда он поймет: еще рано пускать пулю в лоб, здесь еще есть, на что посмотреть.