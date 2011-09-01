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Челюсти 3D Челюсти 3D
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Shark Night 3D

Челюсти 3D, 2011

2011 / США
6.4 Оцените
21 голос Рейтинг IMDb: 4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Семеро студентов отправляются на выходные в загородный дом, расположенный на уединенном острове посреди озера. Начавшись как идеальный уикенд, вскоре отдых омрачается несчастным случаем: во время катания на водных лыжах один из ребят трагически погибает от глубоких ран, нанесенных ему загадочным существом. Выбраться живым со ставшего ловушкой острова удастся не каждому, ведь лодки таинственным образом оказываются выведены из строя, а воды вокруг кишат кровожадными тварями.

  • Основные съемки проходили осенью 2010 года в районе Арк-Ла-Текс в штате Луизиана и на озере Каддо, штат Техас.
  • Первый фильм об акулах, выпущенный в 3D, со времен “Челюстей 3”, вышедших в 1983 году, за 28 лет до “Челюстей 3D”.
  • В одной из сцен шериф говорит Нику, что тигровая акула съест все что угодно, включая автомобильные номера и консервные банки. Это именно те предметы, которые Броуди и Хупер вытащили из тигровой акулы в оригинальных “Челюстях”.
  • Акулы-аниматроники для фильма были созданы компанией Edge Innovations, которая ранее “поставляла” акул для “Глубокого синего моря” (1999). По словам Уолта Конти, главы Edge Innovations, для каждой акулы создавалось по две модели с разными внутренними механизмами для конкретных задач: одна предназначалась для сцен, где животное плывет, и другая – для сцен атаки.

Группа подростков, учащихся колледжа, решила провости свои выходные около большого озера. Вскоре они обнаруживают, что в этой непроглядной глубине скрывается зубастая опасность …

6.4 Оцените
21 голос Рейтинг IMDb: 4
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2011
Премьера в России 1 сентября 2011
Премьера в мире 1 сентября 2011
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Дэвид Р. Эллис
В ролях
Сара Пэкстон
Сара Пэкстон
Алисса Диаз
Дастин Миллиган
Дастин Миллиган
Крис Кармак
Кэтрин МакФи
Кэтрин МакФи
Все актеры и съемочная группа
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Челюсти 3D
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
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отрывок 4
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