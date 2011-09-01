Челюсти 3D, 2011

Семеро студентов отправляются на выходные в загородный дом, расположенный на уединенном острове посреди озера. Начавшись как идеальный уикенд, вскоре отдых омрачается несчастным случаем: во время катания на водных лыжах один из ребят трагически погибает от глубоких ран, нанесенных ему загадочным существом. Выбраться живым со ставшего ловушкой острова удастся не каждому, ведь лодки таинственным образом оказываются выведены из строя, а воды вокруг кишат кровожадными тварями.