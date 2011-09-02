Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Портрет в сумерках
Постер фильма Портрет в сумерках
Постер фильма Портрет в сумерках
Рейтинги
5.7 Рейтинг IMDb: 6.3
Оцените
3 постера
Киноафиша Фильмы Портрет в сумерках

Портрет в сумерках

Portret v sumerkakh 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

После свидания с любовником на окраине города Марина попадает в водоворот шокирующих событий, которые взрывают ее благополучную жизнь.

Она идет мстить, но, на самом деле, ее влечет импульс силы и страсти….

Он идет домой с вечеринки, но новая встреча с той, которую он не узнает, теперь изменит и его жизнь….

Мелодрама 21-го века не всегда заканчивается свадьбой. И не всегда начинается с цветов и конфет.

Портрет в сумерках - трейлер 2
Портрет в сумерках  трейлер 2
Страна Россия
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2011
Премьера в мире 2 сентября 2011
Дата выхода
10 ноября 2011 Россия Кинокомпания Барабан
10 ноября 2011 Беларусь
10 ноября 2011 Казахстан
16 августа 2012 Польша
10 ноября 2011 Украина
22 февраля 2012 Франция
Производство Кинокомпания "Барабан"
Другие названия
Portret v sumerkakh, Twilight Portrait, Mynd í ljósaskiptum, Portrait au crépuscule, Porträt in der Dämmerung, Portree hämaruses, Portret o zmierzchu, Retrato en penumbras, Şafak Portresi, Skumringsportrett, Πορτρέτο στο λυκόφως, Портрет в сумерках
Режиссер
Ангелина Никонова
Ангелина Никонова
В ролях
Ольга Дыховичная
Ольга Дыховичная
Сергей Борисов
Сергей Голюдов
Роман Меринов
Галина Корень
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Портрет в сумерках
Велкам хом 5.9
Велкам хом (2013)
Кто-нибудь видел мою девчонку? 5.7
Кто-нибудь видел мою девчонку? (2020)
Вдох - выдох 5.4
Вдох - выдох (2006)
Прыжок 5.4
Прыжок (2022)
Хочу тебя 4.6
Хочу тебя (2020)
Королева сердец 6.7
Королева сердец (2018)
Без меня 6.6
Без меня (2018)
О любви 6.2
О любви (2017)
Чистое искусство 5.8
Чистое искусство (2016)
Дачники 6.5
Дачники (2016)
Этот неловкий момент 6.6
Этот неловкий момент (2015)
Измена 5.8
Измена (2012)

Рейтинг фильма

5.7
Оцените 10 голосов
6.3 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Трейлеры фильма Все трейлеры
Портрет в сумерках - трейлер 2
Портрет в сумерках Трейлер 2
Портрет в сумерках - отрывок 5
Портрет в сумерках Отрывок 5
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Если «Невский» для вас недостаточно жесткий: в «Информаторе» от НТВ оперативник вскрывает старые тайны отца
Забудьте, что вы видели в «Великолепном веке»: Мустафа в реальности — это позор династии (ИИ воссоздал его портрет)
В «Игре престолов» его показали как пьяного пирата: а ведь у Мартина он такой же жуткий, как Король Ночи
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком
«Счастливая женщина принимает все этапы»: почему Узерли «перекроила» лицо после «Великолепного века» — объясняет психолог
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде
«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть
Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций
Тили-тили-тест: выросшие на советском кино точно вспомнят имена 5 героев, глядя на их жен
«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше