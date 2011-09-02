После свидания с любовником на окраине города Марина попадает в водоворот шокирующих событий, которые взрывают ее благополучную жизнь.
Она идет мстить, но, на самом деле, ее влечет импульс силы и страсти….
Он идет домой с вечеринки, но новая встреча с той, которую он не узнает, теперь изменит и его жизнь….
Мелодрама 21-го века не всегда заканчивается свадьбой. И не всегда начинается с цветов и конфет.
|10 ноября 2011
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|Кинокомпания Барабан
|10 ноября 2011
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