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Квест, 2011

2011 / Россия
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Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2011
Премьера в России 1 октября 2011
Премьера в мире 1 октября 2011
Возраст 16+
Режиссер
Сергей Подзолков
В ролях
Антон Комолов
Антон Комолов
Иван Михайловский
Екатерина Шишкова
Денис Зыков
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Квест 1 постер
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Авантюрист, боец герой-любовник. «Предпоследняя инстанция» и другие отличные проекты Павла Прилучного 1 января в онлайн-кинотеатре Okko выйдет продолжение сериала о нелегкой жизни сотрудников московского филиала небесной канцелярии «Предпоследняя инстанция». Предлагаем провести новогодние каникулы в компании хитрого и обаятельного героя Павла Прилучного, а заодно посмотреть другие фильмы и сериалы с участием замечательного актера.  
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27 декабря 2010 16:32
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