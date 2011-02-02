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Как выйти замуж за миллиардера, 2010

2010 / Великобритания
7.6 Оцените
35 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Молодая сноубордистка Ким Мэттьюз тяжело переживает гибель своей матери. Отец семейства временно отходит от дел, чтобы справиться с потерей, поэтому девушка оставляет профессиональный спорт и берет финансовые дела на себя. По счастливой случайности ей удается получить работу на престижном альпийском курорте. Здесь Ким обзаводится новыми друзьями, среди которых оказывается сын ее работодателей Джонни. Несмотря на то, что парень помолвлен с другой, между ними пробегает искра. В придачу ко всему Ким убеждают принять участие в соревнованиях сноубордистов, и, хотя воспоминания о трагической смерти матери еще слишком свежи, девушка намерена рискнуть…

  • Цитата, которую герои приписывают матери Ким - “У тебя есть мозги в голове. У тебя есть ноги в ботинках” - принадлежит американскому писателю Доктору Сьюзу. Это слова из его книги “Места, куда ты пойдешь”.
  • По сюжету главной героине 19 лет. Исполнительнице роли, Фелисити Джонс, на момент съемок было 26 лет.
  • Билл Найи (Ричард) и Брук Шилдс (Кэролайн) носили на съемочной площадке свои собственные вещи. 
  • В саундтрек фильма вошли песни ирландского коллектива Two Door Cinema Club, британской поп-певицы Ким Уайлд, британской инди-рок-группы The Wombats и других. 

История простой девушки, которая отправляется работать на ультра-модный лыжный курорт и открывает в себе гения сноуборда, а также влюбляется в сына босса.

7.6 Оцените
35 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 17 февраля 2011
Премьера онлайн 1 июня 2018
Премьера в мире 2 февраля 2011
Возраст 16+
Прокатчик Каскад
Режиссер
Фил Трейлл
В ролях
София Буш
София Буш
Фелисити Джонс
Фелисити Джонс
Билл Найи
Билл Найи
Эд Вествик
Эд Вествик
Брук Шилдс
Брук Шилдс
Все актеры и съемочная группа
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Как выйти замуж за миллиардера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
DutchLady 2 апреля 2015, 12:51
Мне тоже понравился, На один разик правда, и то хорошо. Приятно, что фильм не голливудский, лица все новые, свежие. И горы конечно, фантастические.… Читать дальше…
таняc 2 апреля 2015, 12:51
не в тему.. вчера посмотрела в инете фильм Серфер души (экранка и перевод люб.) очень поравился даже плакала.. он основан на реальных собитиях… Читать дальше…
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