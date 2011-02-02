Как выйти замуж за миллиардера, 2010

Молодая сноубордистка Ким Мэттьюз тяжело переживает гибель своей матери. Отец семейства временно отходит от дел, чтобы справиться с потерей, поэтому девушка оставляет профессиональный спорт и берет финансовые дела на себя. По счастливой случайности ей удается получить работу на престижном альпийском курорте. Здесь Ким обзаводится новыми друзьями, среди которых оказывается сын ее работодателей Джонни. Несмотря на то, что парень помолвлен с другой, между ними пробегает искра. В придачу ко всему Ким убеждают принять участие в соревнованиях сноубордистов, и, хотя воспоминания о трагической смерти матери еще слишком свежи, девушка намерена рискнуть…