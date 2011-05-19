Кожа, в которой я живу, 2011

Роберт Ледгард – всемирно известный хирург, который сумел создать искусственную человеческую кожу. Все эксперименты он проводит в своем особняке, но не на мышах, как уверяет коллег, а на плененной им молодой женщине Вере. В те часы, когда Ледгарда нет дома, за Верой следит служанка Марилия. В один из таких моментов в дом заявляется сын Марилии, Сека, который скрывается от полицейских. И через некоторое время он узнает о существовании пленницы...
Гений пластической хирургии д-р Ледгард, путем дерзких генетических экспериментов создавший искусственную человеческую кожу, ведет охоту на подонка, который много лет назад изнасиловал его дочь. Жестокость его мести не знает предела…
Отношение к Вере… Читать дальше…