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Кожа, в которой я живу Кожа, в которой я живу
Киноафиша Фильмы Кожа, в которой я живу
The Skin That Inhabit / Piel que Habito, La

Кожа, в которой я живу, 2011

2011 / Испания
7.5 Оцените
35 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Роберт Ледгард – всемирно известный хирург, который сумел создать искусственную человеческую кожу. Все эксперименты он проводит в своем особняке, но не на мышах, как уверяет коллег, а на плененной им молодой женщине Вере. В те часы, когда Ледгарда нет дома, за Верой следит служанка Марилия. В один из таких моментов в дом заявляется сын Марилии, Сека, который скрывается от полицейских. И через некоторое время он узнает о существовании пленницы... 

  • Фильм снят по мотивам романа Тьерри Жонке “Тарантул, или Кожа, в которой я живу”.
  • Первоначально Педро Альмодовар выбрал на роль Веры Пенелопу Крус, с которой он уже работал ранее. Актриса сначала согласилась, но затем получила роль в фильме “Пираты Карибского моря: На странных берегах” и покинула проект.
  • Съемки проходили в городах Сантьяго-де-Компостела, Мадриде, Ла-Эстрада, а также в окрестностях Толедо.
  • После нескольких дней съемок у Педро Альмодовара состоялся разговор с Антонио Бандерасом, в котором режиссер попросил исполнителя отбросить всю актерскую экспрессию и сыграть крайне сдержанного персонажа. 
  • Мужчина, который идет в магазин одежды, чтобы принести одежду своей жены, – это Агустин Альмодовар, продюсер фильма и брат Педро Альмодовара.

Гений пластической хирургии д-р Ледгард, путем дерзких генетических экспериментов создавший искусственную человеческую кожу, ведет охоту на подонка, который много лет назад изнасиловал его дочь. Жестокость его мести не знает предела…

7.5 Оцените
35 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 2011
Премьера в России 22 сентября 2011
Премьера в мире 19 мая 2011
Возраст 16+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Педро Альмодовар
Педро Альмодовар
В ролях
Антонио Бандерас
Антонио Бандерас
Елена Анайя
Елена Анайя
Мариса Паредес
Мариса Паредес
Эдуард Фернандес
Эдуард Фернандес
Фернандо Кайо
Фернандо Кайо
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Кожа, в которой я живу 6 постеров
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Наша рецензия
Прежде чем читатель приступит к чтению данного текста, я должен снабдить его одним маленьким предостережением: поскольку о новом фильме Альмодовара решительно невозможно сказать ничего содержательного, не раскрыв при этом основные изгибы и тайны сюжета, – здесь проговорены те вещи, о которых зритель узнаёт лишь в середине и конце просмотра. Так что тому, кто еще не видел картину, лучше все-таки вначале ее посмотреть, дабы не приобрести запретное знание раньше времени и не оглашать затем…
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Азучена 2 апреля 2015, 12:51
Я вот все-таки читаю и удивляюсь как некоторые зрители смотрят кино. То начинают пересчитывать сколько Роберто вгрохал в операции по изменению пола… Читать дальше…
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Мне понравилось, было красиво и страшно. Музыка прекрасна, очаровывающая, нервная. Пока что лучший саундтрек к фильму в этом году.
Отношение к Вере… Читать дальше…
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17 мая 2019 12:00
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