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Fertile Ground

Плодородная почва, 2010

2010 / США
6.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
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Эмили и Нейт Уивер счастливы в браке и ждут первенца, однако у Эмили случается выкидыш, и она больше не может иметь детей. Чтобы начать все сначала, герои переезжают в сельскую местность в семейный дом Нейта, который какое-то время был необитаем. Вскоре Эмили узнает, что у дома есть страшные секреты: все его обитательницы были убиты собственными мужьями. Тем временем звонок врачей сообщает ей счастливую новость: героиня снова беременна. Считая, что Нейт ведет себя подозрительно, и ее ребенку грозит опасность, Эмили готова пойти на все, чтобы защитить его, даже если это означает устранить всех, кто был ей дорог… 

  • При создании фильма соавторы Адам Гирш и Джейс Андерсон вдохновлялись такими фильмами, как «Реинкарнация Питера Прауда», «Подмена» и «Отвращение». Они также отметили, что их предыдущая картина была снята без помощи студии After Dark Films, а этот фильм снимался под значительным влиянием ее продюсеров.
  • Андерсон опиралась на свой собственный опыт при написании персонажа Эмили и использовала образ, который она видела во сне, а также несколько статей о ложной беременности и послеродовой депрессии, которые она читала ранее. 
  • Съемки проходили без происшествий, пока на соседней ферме не был собран урожай соевых бобов, в результате чего на дом обрушился огромный рой насекомых. 

В центре событий — нью-йоркский художник Нэт и его жена Эмили. У Эмили недавно был выкидыш, и чтобы оправиться от этого несчастья, семья решает перебраться в Нью-Гэмпшир. В один прекрасный день в доме засоряется канализация, Эмили вызывает сантехников, и они обнаруживают под домом скелет, которому более ста лет. Возможно, это останки Мэри Уивер, которая исчезла вместе со своим маленьким сыном однажды зимой в середине 19-го века.

Эмили обнаруживает, что снова беременна. Из газетных вырезок она узнает, что на протяжении десятилетий в семействе Уиверов уже несколько жен и их маленьких детей погибли при странных обстоятельствах или были убиты своими мужьями. Через некоторое время Эмили начинает видеть привидений, а характер Нэта меняется, становясь все более мрачным и зловещим.

6.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 30 июня 2011
Премьера в мире 28 января 2011
Возраст 18+
Прокатчик Top Film Distribution
Режиссер
Адам Гираш
В ролях
Гейл Харольд
Лейша Хейли
Челси Росс
Джэми Бассман
Ингрид Кори
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Плодородная почва 2 постера
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Плодородная почва

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Марушка 2 апреля 2015, 12:51
описание понравилось)теперь буду ждать фильм)❗️
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