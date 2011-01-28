Плодородная почва, 2010

В центре событий — нью-йоркский художник Нэт и его жена Эмили. У Эмили недавно был выкидыш, и чтобы оправиться от этого несчастья, семья решает перебраться в Нью-Гэмпшир. В один прекрасный день в доме засоряется канализация, Эмили вызывает сантехников, и они обнаруживают под домом скелет, которому более ста лет. Возможно, это останки Мэри Уивер, которая исчезла вместе со своим маленьким сыном однажды зимой в середине 19-го века.

Эмили обнаруживает, что снова беременна. Из газетных вырезок она узнает, что на протяжении десятилетий в семействе Уиверов уже несколько жен и их маленьких детей погибли при странных обстоятельствах или были убиты своими мужьями. Через некоторое время Эмили начинает видеть привидений, а характер Нэта меняется, становясь все более мрачным и зловещим.