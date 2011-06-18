Johnny Worricker У меня было чувство, что если я попрошу об одолжении, ты тот человек, который поможет.

Nancy Pierpan Ты мне доверяешь. Почему, чёрт возьми, ты мне доверяешь?

Johnny Worricker Потому что в этом и есть работа. Решать, кому можно доверять. Вот в чём суть работы.

Johnny Worricker Ещё ты сказал своему отцу, что я работаю в Министерстве внутренних дел.

Nancy Pierpan Я соврала.

Johnny Worricker Да.