Постер фильма Страница 8
6.9 Рейтинг IMDb: 6.8
Страница 8

Page Eight 18+
О фильме

Неожиданная встреча на лестничной клетке с приятной молодой Ненси Пирпен кажется агенту секретной службы Джонни Уоррикеру не случайной. Однако больше опытного секретного агента беспокоит другая более серьезность случайность, лучший друг и начальник Бенедикт Барон внезапно умер, прежде оставив тоненькую, но опасную папку с секретной информацией. Общаясь с завистниками, бывшими женами и дочерью, агент Уоррикер собирает информацию об угрожающем правительству документе и все больше увлекается очаровательной соседкой. Триллер с немного детективным сюжетом периодически напоминает семейную драму, только происходящую на высоком уровне и расцвеченную английским юмором.

Страница 8 - тизер
Страница 8  тизер
Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2011
Премьера онлайн 7 октября 2011
Премьера в мире 18 июня 2011
Дата выхода
18 июня 2011 Россия 16+
28 августа 2011 Великобритания
30 января 2013 Германия
18 июня 2011 Казахстан
6 ноября 2011 США
18 июня 2011 Украина
Производство Heyday Films, Runaway Fridge TV, Carnival Film & Television
Другие названия
Page Eight, Page 8, Страница 8, A Oitava Página, Die Verschwörung, Die Verschwörung - Verrat auf höchster Ebene, Entre líneas, Masterpiece Contemporary: Page Eight, MI5：消された機密ファイル, Nyolcadik oldal, Osma strana, Ósma strona, Page8, Página Oito, The Worricker Trilogy, Trang Số Tám, Worricker, Восьма сторінка
Режиссер
Дэвид Хэа
В ролях
Билл Найи
Билл Найи
Рэйчел Вайс
Рэйчел Вайс
Майкл Гэмбон
Майкл Гэмбон
Фелисити Джонс
Фелисити Джонс
Джуди Дэвис
Джуди Дэвис
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.9
12 голосов
6.8 IMDb
Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Киноляпы

В одной сцене мы видим, как набор отмычек используется для манипуляции замком, якобы чтобы проникнуть в помещение. Однако отмычка и торсионный ключ лишь на мгновение шевелятся в замке, прежде чем дверь поддаётся. Многие постановки допускают ту же ошибку: отмычка лишь обходи́т штифты в замке, тогда как цилиндр всё равно нужно повернуть, как если бы был вставлен ключ, чтобы замок сработал.

Цитаты
Johnny Worricker У меня было чувство, что если я попрошу об одолжении, ты тот человек, который поможет.
Nancy Pierpan Ты мне доверяешь. Почему, чёрт возьми, ты мне доверяешь?
Johnny Worricker Потому что в этом и есть работа. Решать, кому можно доверять. Вот в чём суть работы.
Johnny Worricker Ещё ты сказал своему отцу, что я работаю в Министерстве внутренних дел.
Nancy Pierpan Я соврала.
Johnny Worricker Да.
Nancy Pierpan Ты доверяешь мне, потому что я соврала.
Страница 8 - тизер
Страница 8 Тизер
Кадры из фильма
