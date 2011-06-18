Неожиданная встреча на лестничной клетке с приятной молодой Ненси Пирпен кажется агенту секретной службы Джонни Уоррикеру не случайной. Однако больше опытного секретного агента беспокоит другая более серьезность случайность, лучший друг и начальник Бенедикт Барон внезапно умер, прежде оставив тоненькую, но опасную папку с секретной информацией. Общаясь с завистниками, бывшими женами и дочерью, агент Уоррикер собирает информацию об угрожающем правительству документе и все больше увлекается очаровательной соседкой. Триллер с немного детективным сюжетом периодически напоминает семейную драму, только происходящую на высоком уровне и расцвеченную английским юмором.
|18 июня 2011
|Россия
|16+
|28 августа 2011
|Великобритания
|30 января 2013
|Германия
|18 июня 2011
|Казахстан
|6 ноября 2011
|США
|18 июня 2011
|Украина
В одной сцене мы видим, как набор отмычек используется для манипуляции замком, якобы чтобы проникнуть в помещение. Однако отмычка и торсионный ключ лишь на мгновение шевелятся в замке, прежде чем дверь поддаётся. Многие постановки допускают ту же ошибку: отмычка лишь обходи́т штифты в замке, тогда как цилиндр всё равно нужно повернуть, как если бы был вставлен ключ, чтобы замок сработал.