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Свингующие девчонки
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Swing Girls

Свингующие девчонки, 2004

2004 / Япония
6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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О фильме
Жизнеутверждающая молодежная комедия о жизни школьников в японской глубинке. Школьный джаз-оркестр отправляется на соревнования по бейсболу, чтобы поддержать свою команду. Но произошло непредвиденное – музыканты по дороге съели что-то не то и в полном составе слегли. Томоко и ее подруги решают постоять за честь школы, а заодно избежать дополнительных занятий по математике и берутся за инструменты. Они подготовились к выступлению, но в самый решающий момент им приходится уступить место не ко времени выздоровевшим оркестрантам. Однако Томоко и другие девушки уже увлечены музыкой и не намерены отступать…
6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2004
Премьера в России 29 марта 2011
Премьера в мире 11 сентября 2004
Возраст 18+
Бюджет 500 000 000 JPY
Режиссер
Синобу Ягути
В ролях
Наото Такенаха
Наоми Нисида
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Свингующие девчонки 2 постера
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