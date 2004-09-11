Свингующие девчонки, 2004

Жизнеутверждающая молодежная комедия о жизни школьников в японской глубинке. Школьный джаз-оркестр отправляется на соревнования по бейсболу, чтобы поддержать свою команду. Но произошло непредвиденное – музыканты по дороге съели что-то не то и в полном составе слегли. Томоко и ее подруги решают постоять за честь школы, а заодно избежать дополнительных занятий по математике и берутся за инструменты. Они подготовились к выступлению, но в самый решающий момент им приходится уступить место не ко времени выздоровевшим оркестрантам. Однако Томоко и другие девушки уже увлечены музыкой и не намерены отступать…

Развернуть