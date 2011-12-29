Иван Царевич и Серый Волк, 2011

Молодая царевна Василиса – образованная девушка весьма современных взглядов, считающая, что браки должны заключаться только по любви. К сожалению, такое положение дел совсем не устраивает престарелого царя-отца, и тот объявляет разборчивой дочке, что замуж ее выдадут за первого встречного. Им оказывается Иван из соседнего царства, простой работяга, мечтающий стать пожарным. По счастью, новоявленные жених и невеста на самом деле влюбляются друг в друга, но судьба готовит им немало испытаний, включая козни коварного и жадного до власти придворного министра.