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Иван Царевич и Серый Волк Иван Царевич и Серый Волк
Киноафиша Фильмы Иван Царевич и Серый Волк

Иван Царевич и Серый Волк, 2011

2011 / Россия
7.7 Оцените
66 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Молодая царевна Василиса – образованная девушка весьма современных взглядов, считающая, что браки должны заключаться только по любви. К сожалению, такое положение дел совсем не устраивает престарелого царя-отца, и тот объявляет разборчивой дочке, что замуж ее выдадут за первого встречного. Им оказывается Иван из соседнего царства, простой работяга, мечтающий стать пожарным. По счастью, новоявленные жених и невеста на самом деле влюбляются друг в друга, но судьба готовит им немало испытаний, включая козни коварного и жадного до власти придворного министра.

  • В качестве источника вдохновения художники-аниматоры, работавшие над мультфильмом, использовали иллюстрации известного советского художника Ивана Билибина.
  • Со сценарием к мультфильму Александру Боярскому помогали артисты “Квартета И”.
  • Для саундтрека создатели использовали музыкальные композиции Николая Римского-Корсакова, а также Шандора Каллоша и Владимира Чернова.
  • Артур Смольянинов, подаривший свой голос Серому Волку, признался, что озвучивание мультгероя было его давней детской мечтой.
  • Ивана Царевича озвучил Никита Ефремов, старший сын Михаила Ефремова и внук Олега Ефремова.
  • При бюджете в 3 миллиона долларов кассовые сборы мультфильма составили почти 25 миллионов долларов.

Увлекательная история от создателей богатырской трилогии, в которой героев русских народных сказок ждут новые приключения, опасности и забавные ситуации.

7.7 Оцените
66 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 2011
Премьера в России 29 декабря 2011
Премьера в мире 29 декабря 2011
Возраст 0+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Владимир Торопчин
Владимир Торопчин
В ролях
Никита Ефремов
Никита Ефремов
Иван Охлобыстин
Иван Охлобыстин
Артур Смольянинов
Артур Смольянинов
Лия Ахеджакова
Лия Ахеджакова
Кристина Асмус
Кристина Асмус
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Bladevita 2 апреля 2015, 12:51
Неплохой мульт, понятно, что оригинальностью особой не блещет, но особо на оную и не претендует, смотрели всей семьей, недовольных не было.… Читать дальше…
sergs84 2 апреля 2015, 12:51
Хороший мультик! Если в чем-то и есть подражание, оно его не испортило! По моему к.Дисней, например, достойна подражания. Много смотрел их… Читать дальше…
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66 голосов
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