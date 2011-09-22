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The Killer Elite

Профессионал, 2011

2011 / США / Австралия
7.7 Оцените
45 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Наемный убийца Дэнни, год назад оставивший опасную профессию, получает от своего посредника сообщение о том, что его старый друг и бывший напарник Хантер оказался в плену у арабского шейха. В обмен на его свободу шейх хочет, чтобы Дэнни убил бывших бойцов спецподразделения S.A.S., которые когда-то устранили сыновей шейха. 

  • Фильм снят по мотивам романа Ранульфа Файнса «Профессионал». 
  • Автор книги Ранульф Файнс – известный английский путешественник и полярный исследователь, который действительно служил в рядах S.A.S. – Особой воздушной службы. Хотя сам автор утверждает, что все, описанное в романе, является правдой, члены семей реальных сотрудников S.A.S., погибших на учениях, назвали роман выдумкой. Такую же точку зрения выразили официальные представители самого S.A.S.
  • Все семьи упомянутых в книге сотрудников S.A.S., а также руководство этого спецподразделения отрицали, что автор консультировался с ними при написании книги. Однако в разоблачающей статье на “Дейли Мейл Онлайн” указано, что вдова майора Майка Кили одобрила все, что связано с ее мужем. 
  • Роберт Де Ниро – единственный актер американского происхождения в этом фильме.

Наемные убийцы преследуют группу отставных спецназовцев. Бывшему морскому котику приходится забыть о тихой размеренной жизни отставника, когда жизнь его лучшего друга оказывается в опасности.

7.7 Оцените
45 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 2011
Премьера в России 22 сентября 2011
Премьера в мире 22 сентября 2011
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Гэри МакКендри
В ролях
Джейсон Стэйтем
Джейсон Стэйтем
Клайв Оуэн
Клайв Оуэн
Роберт Де Ниро
Роберт Де Ниро
Ивонн Страховски
Ивонн Страховски
Доминик Перселл
Доминик Перселл
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Kirill86 2 апреля 2015, 12:51
Фильм не однозначный! Есть кино ляпы!!! Например когда он летит в самолете в начале фильма, такое ощущение что он летит где-то в космосе!!! Агенты… Читать дальше…
Космополитра 2 апреля 2015, 12:51
Хотелось очень,чтобы этот фильм понравился,ведь эти актёры из любимых и уважаемых мною.Но не приглянулся как-то.Сюжет надуманный,события совсем не… Читать дальше…
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