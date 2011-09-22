Профессионал, 2011

Наемный убийца Дэнни, год назад оставивший опасную профессию, получает от своего посредника сообщение о том, что его старый друг и бывший напарник Хантер оказался в плену у арабского шейха. В обмен на его свободу шейх хочет, чтобы Дэнни убил бывших бойцов спецподразделения S.A.S., которые когда-то устранили сыновей шейха.
Наемные убийцы преследуют группу отставных спецназовцев. Бывшему морскому котику приходится забыть о тихой размеренной жизни отставника, когда жизнь его лучшего друга оказывается в опасности.