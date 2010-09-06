Король говорит!, 2010

Оскароносный фильм Тома Хупера рассказывает историю герцога Альберта Йоркского. Будущий король Великобритании с ранних лет страдал от заикания. Публичные выступления - неотъемлемая часть жизни члена монаршей семьи - всегда давались ему с трудом. Занятия с логопедом не приносили ожидаемого результата - речь Альберта по-прежнему оставалась крайне неразборчивой. Однажды его жене Елизавете становится известно о неком Лайонеле Логе, австралийце, специализирующемся на речевых дефектах. По слухам, все его пациенты оставались довольны лечением. Поначалу уставший от предыдущих бесплодных попыток Альберт скептически относится к идее супруги. Но после того, как ему приходится занять престол, он решается еще на одну попытку…