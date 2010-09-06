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Король говорит! Король говорит!
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The King's Speech

Король говорит!, 2010

2010 / Великобритания / Австралия
8.2 Оцените
98 голосов Рейтинг IMDb: 8
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Оскароносный фильм Тома Хупера рассказывает историю герцога Альберта Йоркского. Будущий король Великобритании с ранних лет страдал от заикания. Публичные выступления - неотъемлемая часть жизни члена монаршей семьи - всегда давались ему с трудом. Занятия с логопедом не приносили ожидаемого результата - речь Альберта по-прежнему оставалась крайне неразборчивой. Однажды его жене Елизавете становится известно о неком Лайонеле Логе, австралийце, специализирующемся на речевых дефектах. По слухам, все его пациенты оставались довольны лечением. Поначалу уставший от предыдущих бесплодных попыток Альберт скептически относится к идее супруги. Но после того, как ему приходится занять престол, он решается еще на одну попытку…

  • Незадолго до начала съемок внук Лайонела Лога, Марк Лог, нашел на чердаке своего дома коробку с бумагами, оставленными дедом. Он передал архив создателям картины. Колин Фёрт (Альберт) и Джеффри Раш (Лайонел Лог) детально ознакомились с записями, чтобы глубже понять персонажей.
  • Автор сценария Дэвид Сайдлер, как и Альберт Йоркский, в детстве страдал от заикания. 
  • Изначально планировалось, что роль Альберта исполнит Пол Беттани. Однако актер отказался от съемок, а позже признался в интервью, что сожалеет о своем решении.

Сюжет ленты расскажет о герцоге, который готовится вступить в должность британского короля Георга VI, отца нынешней королевы Елизаветы II. После того, как его брат отрекается от престола, герой неохотно соглашается на трон. Измученный страшным нервным заиканием и сомнениями в своих способностях руководить страной, Георг обращается за помощью к неортодоксальному логопеду по имени Лайонел Лог. После серии неожиданных техник и в результате дружбы двух непохожих людей, герой наконец обретает свой королевский голос и смело ведет Англию на войну.

8.2 Оцените
98 голосов Рейтинг IMDb: 8
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 2010
Премьера в России 24 февраля 2011
Премьера в мире 6 сентября 2010
Возраст 16+
Прокатчик Каскад
Режиссер
Том Хупер
Том Хупер
В ролях
Колин Ферт
Колин Ферт
Хелена Бонем Картер
Хелена Бонем Картер
Джеффри Раш
Джеффри Раш
Гай Пирс
Гай Пирс
Майкл Гэмбон
Майкл Гэмбон
Все актеры и съемочная группа
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Наша рецензия
«Король говорит!», бесспорно, один из лучших образцов следования старой британской традиции: о самых важных и проникновенных вещах говорить сдержанно, с аскетичным и точным юмором, сохраняя определенную дистанцию и в то же время не давая этой дистанции превратиться в прозрачную перегородку равнодушия. В сущности, речь идет о совершенно ювелирном или, если угодно, аптекарском искусстве, когда каждое слово, каждый жест выверены до миллиметра, а эмоции дозированы с точностью до…
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523561 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 26/02/2011 - 18:24:25):Там есть номинация за лучший фильм - это Финчеру.

За режиссуру тоже можно спокойно давать Финчеру - у… Читать дальше…
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
Посмотрел...лучшее кино прошлого Оскара смотрел с интересом...прямо скажу, не фанат военной темы, но безбашенного сапера оценил по человеческим… Читать дальше…
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