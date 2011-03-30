Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Патхан: Схватка со смертью" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Бунт ушастых Бунт ушастых
Киноафиша Фильмы Бунт ушастых
Hop

Бунт ушастых, 2011

2011 / США
7.3 Оцените
21 голос Рейтинг IMDb: 5.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Кролик Хэппи не захотел продолжать семейное дело, доставку детских подарков перед Пасхой, а предпочел стать рок-музыкантом и играть на барабанах. Но во время своего побега из семейного гнезда в Голливуд, но случайно попадает под колёса машины и знакомится с ее водителем – безработным Фредом. Теперь Фреду придется исполнять обязанности сказочного кролика, а Хэппи – скрываться от разыскивающих его “Розовых беретов”.

  • В фильме широко используется “продакт-плейсмент” – в кадре можно заметить рекламу 92 компаний, среди которых Holiday Inn, Krispy Kreme, Lindt, Kraft Foods, The Hershey Company, Build-A-Bear Workshop, Kodak, Hallmark, HMV и Burger King и другие.
  • Легенда о пасхальном кролике выросла из немецких христианских традиций, но была популяризирована братьями Гримм.
  • Между выходом фильма в кинотеатрах и его релизом на цифровых носителях прошел почти год.
  • Внешний вид кролика был разработан Питером ДеСевом, который создал множество персонажей “Ледникового периода”. 
  • В 2011 году студия-разработчик “Doodle Jump” выпустила одноименную игру-приложение для iPhone.
  • Уилл Феррелл, Джон Кьюсак, Дэйв Томас и Энди Дик рассматривались на роль Фреда О'Хара.
  • Фраза Дэвида Хасселхоффа “Моя лучшая подруга – говорящая тачка” – это отсылка к сериалу “Рыцарь дорог”.

Безработный мужчина однажды ночью сбивает Пасхального Зайца. Дальше начинается самое интересное – Заяц заявляет, что с поломанной ногой он далеко не ускачет, поэтому в целях спасения Пасхи парень должен занять его место. В результате у нас получается два Пасхальных Зайца, только один из них не хочет исполнять свои обязанности, а другой и вовсе бездельник. В процессе развития истории становится ясно, что у наших зайцев очень много общего – они никогда не повзрослеют.

7.3 Оцените
21 голос Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2011
Премьера в России 9 июня 2011
Премьера онлайн 16 мая 2021
Премьера в мире 30 марта 2011
Возраст 18+
MPAA PG
Прокатчик UPI
Режиссер
Тим Хилл
Тим Хилл
В ролях
Джеймс Марсден
Джеймс Марсден
Кейли Куоко
Кейли Куоко
Элизабет Перкинс
Элизабет Перкинс
Челси Хэндлер
Расселл Брэнд
Расселл Брэнд
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Гадкий я
Гадкий я (2010)
8.154639
Элвин и бурундуки
Элвин и бурундуки (2007)
7.072727
Человек из будущего
Человек из будущего (2016)
3.7857144
Большой
Большой (1988)
7.923077
Агнец Божий
Агнец Божий (2013)
5
Беги, толстяк, беги
Беги, толстяк, беги (2007)
7.6153846
Блондинка в эфире
Блондинка в эфире (2014)
7.1
Гарфилд 2
Гарфилд 2 (2006)
6.9130435
Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2
Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2 (2019)
7.1448274
Родные
Родные (2021)
7.8
Глубже!
Глубже! (2020)
4.827586
Ну, здравствуй, Оксана Соколова!
Ну, здравствуй, Оксана Соколова! (2018)
6.525
Фильм находится в подборках
Фильмы про домашних животных Фильмы про домашних животных
Семейные фильмы про животных Семейные фильмы про животных
Фильмы с Сергеем Буруновым Фильмы с Сергеем Буруновым
Постер фильма Бунт ушастых 14 постеров
MTV Movie & TV Awards Лучший актерский ансамбль
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
21 голос
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Бунт ушастых
Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
отрывок 7
Отрывок 7
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Гипнотик
Гипнотик
2023, Великобритания / США, боевик, детектив, триллер
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Назад к динозаврам
Назад к динозаврам
2022, Канада / США, фантастика, семейный
Чарли и фантастическая четверка
Чарли и фантастическая четверка
2023, Канада, приключения, анимация, комедия
Зверогонщики
Зверогонщики
2023, ОАЭ / Великобритания / США, анимация, комедия, семейный
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Круиз по джунглям: Тайна Вальверде
Круиз по джунглям: Тайна Вальверде
2022, Франция, приключения, комедия
(Не)идеальные роботы
(Не)идеальные роботы
2023, США, комедия, мелодрама, фантастика
Related video
Копия Хилькевич: ахнете, увидев бывшую жену Кузи из «Универа»
Сложно не завидовать: Шурка из «Служебного романа» вышла замуж за копию советского актера
Красота Александровой все-таки естественная: убедитесь в этом, взглянув на ее детское фото
Не славянин: тайна происхождения советского Иванушки раскрыта
Лобанову из «Интернов» с наследственностью не повезло: одного взгляда на деда достаточно
«Пузо торчит» и «колхозница»: изменившаяся Трусова подверглась жесткой критике
Сын Заворотнюк унаследовал необычные черты матери: такого сходства никто не ожидал
Омар Хайям очень точно высказался о мужских изменах: идут «налево» только в одном случае
С Костиком ничего общего: как выглядит муж Веры из «Ворониных» (фото)
Смоктуновского никогда не существовало: фамилию вынудил сменить злой рок
«Какая грязь»: раскрыта правда о связи Пьехи и Магомаева, которая многих удивит
Выбрали властного и хитрого: даже не подозреваете, каким мог стать Василий Алибабаевич
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше