Бунт ушастых, 2011

Безработный мужчина однажды ночью сбивает Пасхального Зайца. Дальше начинается самое интересное – Заяц заявляет, что с поломанной ногой он далеко не ускачет, поэтому в целях спасения Пасхи парень должен занять его место. В результате у нас получается два Пасхальных Зайца, только один из них не хочет исполнять свои обязанности, а другой и вовсе бездельник. В процессе развития истории становится ясно, что у наших зайцев очень много общего – они никогда не повзрослеют.