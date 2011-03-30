Бунт ушастых, 2011

Кролик Хэппи не захотел продолжать семейное дело, доставку детских подарков перед Пасхой, а предпочел стать рок-музыкантом и играть на барабанах. Но во время своего побега из семейного гнезда в Голливуд, но случайно попадает под колёса машины и знакомится с ее водителем – безработным Фредом. Теперь Фреду придется исполнять обязанности сказочного кролика, а Хэппи – скрываться от разыскивающих его “Розовых беретов”.
Безработный мужчина однажды ночью сбивает Пасхального Зайца. Дальше начинается самое интересное – Заяц заявляет, что с поломанной ногой он далеко не ускачет, поэтому в целях спасения Пасхи парень должен занять его место. В результате у нас получается два Пасхальных Зайца, только один из них не хочет исполнять свои обязанности, а другой и вовсе бездельник. В процессе развития истории становится ясно, что у наших зайцев очень много общего – они никогда не повзрослеют.