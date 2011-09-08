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Заражение, 2011

2011 / США
6.7 Оцените
35 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Фильм-катастрофа рассказывает о вирусе, способном уничтожить жизнь на Земле. После возвращения из командировки в Гонконг Бет Эмхофф чувствует легкое недомогание, однако с каждой минутой ей становится все хуже. В конечном итоге женщина, как и ее маленький сын, умирает от неизвестного науке заболевания. При этом муж Бет, Митч, не чувствует никаких симптомов – похоже, что у него есть иммунитет. Вирус распространяется с ужасающей скоростью, города охватывает настоящая эпидемия, лучшие врачи пытаются установить источник болезни и найти способ справиться с ней…

  • Когда съемки фильма подошли к концу, Марион Котийяр (доктор Леонора Орантес) была на шестом месяце беременности. 
  • На то, чтобы снять все сцены с участием Кейт Уинслет (доктор Эрин Мирс), потребовалось всего 10 дней. 
  • Каст фильма можно назвать поистине звездным. Среди актеров и создателей – пять обладателей “Оскара” (Мэтт Деймон, Гвинет Пэлтроу, Кейт Уинслет, Марион Котийяр, Стивен Содерберг) и пять номинантов (Джуд Лоу, Брайан Крэнстон, Лоуренс Фишборн, Эллиотт Гулд и Джон Хоукс). 
  • “Заражение” – первый фильм со времен “Талантливого мистера Рипли” (1999), в котором Гвинет Пэлтроу, Мэтт Деймон и Джуд Лоу сыграли вместе. 

Вы станете свидетелями стремительного процесса распространения смертельного вируса, который передается воздушно-капельным путем и приводит к летальному исходу всего за несколько дней. Масштабы эпидемии быстро растут, медики всего мира пытаются как можно скорее найти лекарство и подавить панику, распространяющуюся куда стремительней самого вируса. А обычные люди пытаются выжить в обществе, где каждый сам за себя.

6.7 Оцените
35 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2011
Премьера в России 13 октября 2011
Премьера онлайн 3 января 2022
Премьера в мире 8 сентября 2011
Возраст 12+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Стивен Содерберг
Стивен Содерберг
В ролях
Мэтт Дэймон
Мэтт Дэймон
Кейт Уинслет
Кейт Уинслет
Джуд Лоу
Джуд Лоу
Марион Котийяр
Марион Котийяр
Гвинет Пэлтроу
Гвинет Пэлтроу
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Заражение 17 постеров
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«Заражение» Стивена Содерберга – картина, довольно необычная для своего жанра. Как правило, кинопортретисты эпидемий нагнетают либо остроту душевных мук, либо телесный ужас, либо и то и другое разом. Даже самые уравновешенные режиссеры стараются в подобных случаях разогреть действие до более-менее высокого градуса. Содерберг принципиально отказывается от всего этого. «Заражение», несмотря на заявленную остросюжетность, – очень спокойный, очень неторопливый,…
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