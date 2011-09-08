Заражение, 2011

Фильм-катастрофа рассказывает о вирусе, способном уничтожить жизнь на Земле. После возвращения из командировки в Гонконг Бет Эмхофф чувствует легкое недомогание, однако с каждой минутой ей становится все хуже. В конечном итоге женщина, как и ее маленький сын, умирает от неизвестного науке заболевания. При этом муж Бет, Митч, не чувствует никаких симптомов – похоже, что у него есть иммунитет. Вирус распространяется с ужасающей скоростью, города охватывает настоящая эпидемия, лучшие врачи пытаются установить источник болезни и найти способ справиться с ней…