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Постер фильма БАгИ
Постер фильма БАгИ
Рейтинги
6.9 Рейтинг IMDb: 7
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2 постера
Киноафиша Фильмы БАгИ

БАгИ

BAgI 18+
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О фильме

Пожилой ветеран войны в Афганистане должен за короткий срок найти непосильно большую для него сумму денег для того, чтобы спасти свою жену. Молодой айтишник также озадачен поисками 7000 долларов на операцию для бабушки своей возлюбленной. Герои не только не знакомы, но и не подозревают о существовании друг друга, но в решающий момент их судьбы так или иначе пересекутся.

  • Для 25-летнего Андрея Богатырева “БАгИ” стал режиссерским дебютом в полном метре.
  • Исполнитель одной из главных ролей Евгений Карельских преподавал актерское мастерство во ВГИКе, где на тот момент учился Андрей Богатырев. По признанию режиссера, еще с того момента он уже планировал снять Карельских в одном из своих будущих фильмов.
  • Картина – лауреат Московского международного кинофестиваля 2011 в номинации “Специальное упоминание жюри конкурса “Перспектива”.
  • В сцене в родительском доме Антон смотрит по телевизору “Сталкера” Андрея Тарковского "Сталкер" (1979).
  • Евгений Карельских и Любовь Корнева, исполнившие в фильме роли супругов Юрия и Лидии Мотылевых, являются мужем и женой и в реальной жизни.
  • Из-за проблем с бюджетом музыка к картине записывалась в домашних условиях. Финансов в итоге хватило только на то, чтобы свести композиции в профессиональной студии.
  • Картина стала победителем в конкурсе полнометражных дебютов “Новые звезды” на Канадском международном фестивале в Ванкувере, где “БАгИ” пришлось конкурировать с более тремя сотнями фильмов.

Что-то нарушилось в системе нашей жизни, что-то пошло не так…

Их двое. Одному — 23, другому 68. Они не знают друг друга. От каждого из них зависит жизнь человека. Для ее спасения им необходимо достать огромную сумму денег. Это ситуация объединят их в трагических обстоятельствах.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 2011
Премьера в мире 20 мая 2011
Дата выхода
20 мая 2011 Россия 18+
20 мая 2011 Казахстан
20 мая 2011 Украина
Производство Россфильм
Другие названия
BAgI, BUggY, БАгИ
Режиссер
Андрей Богатырев
Андрей Богатырев
В ролях
Евгений Карельских
Алексей Боченин
Сергей Фетисов
Павел Абраменков
Елена Бирюкова
Елена Бирюкова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.9
Оцените 10 голосов
7 IMDb
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