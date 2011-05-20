Пожилой ветеран войны в Афганистане должен за короткий срок найти непосильно большую для него сумму денег для того, чтобы спасти свою жену. Молодой айтишник также озадачен поисками 7000 долларов на операцию для бабушки своей возлюбленной. Герои не только не знакомы, но и не подозревают о существовании друг друга, но в решающий момент их судьбы так или иначе пересекутся.
Что-то нарушилось в системе нашей жизни, что-то пошло не так…
Их двое. Одному — 23, другому 68. Они не знают друг друга. От каждого из них зависит жизнь человека. Для ее спасения им необходимо достать огромную сумму денег. Это ситуация объединят их в трагических обстоятельствах.
|20 мая 2011
|Россия
|18+
|20 мая 2011
|Казахстан
|20 мая 2011
|Украина