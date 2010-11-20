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Паранормальное явление 3: Ночь в Токио Паранормальное явление 3: Ночь в Токио
Киноафиша Фильмы Паранормальное явление 3: Ночь в Токио
Paranômaru akutibiti dai-2-shou: Tokyo night

Паранормальное явление 3: Ночь в Токио, 2010

2010 / США / Япония
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29 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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О фильме

Харука только что вернулась в Японию из путешествия по Америке. Отдых оказался омрачен автокатастрофой, в которую Харука угодила в Сан Диего, когда ей перебежала дорогу девушка, находящаяся в розыске по обвинению в убийстве своего бойфренда.

В Токио брат девушки замечает, что с его сестрой, вынужденной после аварии передвигаться на инвалидной коляске, начинают происходить очень странные вещи. Похоже, паранормальное явление, уже замеченное в Сан Диего, теперь повторяется в Токио. Парень устанавливает камеру в комнате сестры и с ужасом узнает о леденящих кровь событиях.

7.2 Оцените
29 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 24 февраля 2011
Премьера в мире 20 ноября 2010
Прокатчик Каравелла-DDC
Режиссер
Тошиказу Нагае
В ролях
Норико Аояма
Аой Накамура
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Паранормальное явление 3: Ночь в Токио 4 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
я уже ржу от того, что:
1) япошки обзавидовались американскому опыту "сделай денег из воздуха" и им тоже захотелось
2) параненормальный… Читать дальше…
Егор Богров 5 марта 2023, 14:41
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