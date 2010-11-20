Паранормальное явление 3: Ночь в Токио, 2010

Харука только что вернулась в Японию из путешествия по Америке. Отдых оказался омрачен автокатастрофой, в которую Харука угодила в Сан Диего, когда ей перебежала дорогу девушка, находящаяся в розыске по обвинению в убийстве своего бойфренда.

В Токио брат девушки замечает, что с его сестрой, вынужденной после аварии передвигаться на инвалидной коляске, начинают происходить очень странные вещи. Похоже, паранормальное явление, уже замеченное в Сан Диего, теперь повторяется в Токио. Парень устанавливает камеру в комнате сестры и с ужасом узнает о леденящих кровь событиях.