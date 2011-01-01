Другие: трейнрайтинг в Берлине, 2011

Создатели документального фильма UNLIKE U проникли в мир, спрятанный и закрытый от посторонних. Это мир легендарных берлинских трейнрайтеров (trainwriters) — граффити-художников, специализирующихся на покраске поездов и трамваев, одном из самых экстремальных видов граффити. Работа над этим проектом длилась более семи лет и за это время ребята подружились с многими художниками, получив, таким образом доступ на «закрытую вечеринку». Страсть, с которой действуют берлинские трейнрайтеры увлекает и вдохновляет, однако в фильме также показана радикальная решимость, которой нужно обладать, чтобы вести этот образ жизни. Чрезвычайно скрыто! Крайне нелегально! Абсолютно запрещено!