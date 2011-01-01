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Unlike U: Trainwriting in Berlin

Другие: трейнрайтинг в Берлине, 2011

2011 / Германия
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О фильме

Создатели документального фильма UNLIKE U проникли в мир, спрятанный и закрытый от посторонних. Это мир легендарных берлинских трейнрайтеров (trainwriters) — граффити-художников, специализирующихся на покраске поездов и трамваев, одном из самых экстремальных видов граффити. Работа над этим проектом длилась более семи лет и за это время ребята подружились с многими художниками, получив, таким образом доступ на «закрытую вечеринку». Страсть, с которой действуют берлинские трейнрайтеры увлекает и вдохновляет, однако в фильме также показана радикальная решимость, которой нужно обладать, чтобы вести этот образ жизни. Чрезвычайно скрыто! Крайне нелегально! Абсолютно запрещено!

7.5 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2011
Премьера в России 7 февраля 2011
Премьера в мире 1 января 2011
Возраст 16+
Режиссер
Бьорн Бирг
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Другие: трейнрайтинг в Берлине 1 постер
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