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Старая крепость Пхеньян
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Pyongyangsung

Старая крепость Пхеньян, 2011

2011 / Корея
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О фильме

События этого комедийного фильма разворачиваются в те стародавние времена, когда на корейском полуострове существовало три государства: Силла, Пэкче и Когурё. Король Силла Ким Ю-cин вознамерился объединить все три страны и стать правителем объединённого королевства. Силлаские войска уже покорили народ Пэкче, но для полной победы ещё необходимо сразиться с воинами северного государства Когурё и сделать это нужно как можно скорее, чтобы опередить танский Китай, который также стремится получить контроль над полуостровными государствами. Так начинается битва за крепость Пхеньян, в которой встретились войска Силла и Когурё.

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Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 2011
Премьера в России 27 января 2011
Премьера в мире 27 января 2011
Режиссер
Ли Джун-ик
В ролях
Чон Джин-ен
Ли Мун-щик
Рю Сын-рён
Юн Джэ-мун
Сон У-сон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Старая крепость Пхеньян 1 постер
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