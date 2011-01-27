Старая крепость Пхеньян, 2011

События этого комедийного фильма разворачиваются в те стародавние времена, когда на корейском полуострове существовало три государства: Силла, Пэкче и Когурё. Король Силла Ким Ю-cин вознамерился объединить все три страны и стать правителем объединённого королевства. Силлаские войска уже покорили народ Пэкче, но для полной победы ещё необходимо сразиться с воинами северного государства Когурё и сделать это нужно как можно скорее, чтобы опередить танский Китай, который также стремится получить контроль над полуостровными государствами. Так начинается битва за крепость Пхеньян, в которой встретились войска Силла и Когурё.