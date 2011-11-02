Отряд особого назначения, 2011

Молодая французская журналистка похищена в Афганистане талибами. Правительство Франции отказывается выполнять условия похитителей. Тогда талибы размещают в Интернете жестокое видео с обратным отсчетом времени до ее казни. На выручку девушке отправляется элитный отряд французского спецназа. Но мало отбить жертву у бандитов, нужно еще вывести ее на Большую землю. Возвращение домой становится крестным путем и для гражданской журналистки, и для бывалых вояк-спецназовцев.Снятый с подлинным французским вкусом и чувством стиля, фильм потрясает качеством съемок и в этом просто великолепен. Характеры героев прописаны исключительно тщательно. Фильм насыщен подлинным драматизмом и заставляет сопереживать происходящему на экране до самого конца. Несмотря на военную тематику и обилие боевых сцен, он предназначен для самой широкой аудитории, рассказывая о том, как мужчины и женщины ведут себя на войне, когда самое дорогое, что можно отдать за друзей – твоя жизнь.