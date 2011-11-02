Отряд особого назначения, 2011

В Афганистане французская журналистка Эльза и ее коллега Амен освещают историю Майны, женщины, проданной мужчине, когда она была ребенком. Лидер Талибана Ахмед Заиф похищает журналисток и пытается заставить их прочитать послание западным правительствам. Французский президент отправляет шесть спецназовцев, чтобы спасти Эльзу, которая спрятана в крепости в Пакистане. Команда, состоящая из командира Ковакса, Тик-Така, Лукаса, снайпера Элиаса, Виктора и Мариуса, освобождает Эльзу и Амен из заключения, но теряет свои радиоприемники. Теперь группе солдат требуется пересечь враждебные территории, чтобы спасти своих подопечных, за которыми охотятся все силы Талибана.
Молодая французская журналистка похищена в Афганистане талибами. Правительство Франции отказывается выполнять условия похитителей. Тогда талибы размещают в Интернете жестокое видео с обратным отсчетом времени до ее казни. На выручку девушке отправляется элитный отряд французского спецназа. Но мало отбить жертву у бандитов, нужно еще вывести ее на Большую землю. Возвращение домой становится крестным путем и для гражданской журналистки, и для бывалых вояк-спецназовцев.Снятый с подлинным французским вкусом и чувством стиля, фильм потрясает качеством съемок и в этом просто великолепен. Характеры героев прописаны исключительно тщательно. Фильм насыщен подлинным драматизмом и заставляет сопереживать происходящему на экране до самого конца. Несмотря на военную тематику и обилие боевых сцен, он предназначен для самой широкой аудитории, рассказывая о том, как мужчины и женщины ведут себя на войне, когда самое дорогое, что можно отдать за друзей – твоя жизнь.