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Speсial Forces / Forces spéciales

Отряд особого назначения, 2011

2011 / Франция
7.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

В Афганистане французская журналистка Эльза и ее коллега Амен освещают историю Майны, женщины, проданной мужчине, когда она была ребенком. Лидер Талибана Ахмед Заиф похищает журналисток и пытается заставить их прочитать послание западным правительствам. Французский президент отправляет шесть спецназовцев, чтобы спасти Эльзу, которая спрятана в крепости в Пакистане. Команда, состоящая из командира Ковакса, Тик-Така, Лукаса, снайпера Элиаса, Виктора и Мариуса, освобождает Эльзу и Амен из заключения, но теряет свои радиоприемники. Теперь группе солдат требуется пересечь враждебные территории, чтобы спасти своих подопечных, за которыми охотятся все силы Талибана.

  • Судя по цветам и значкам беретов, герои являются десантниками ВМС Франции, а Тик-Так – коммандос из «1-го парашютно-десантного полка морской пехоты» французской армии. Командование специальных операций Франции (COS) имеет оперативное командование всеми подразделениями и, таким образом, может выбирать членов из разных подразделений в зависимости от потребностей миссии.
  • Мариуса играет настоящий десантник французского флота. Ален Аливон был спецназовцем, а потом инструктором по строевой подготовке в течение 22 лет. 

Молодая французская журналистка похищена в Афганистане талибами. Правительство Франции отказывается выполнять условия похитителей. Тогда талибы размещают в Интернете жестокое видео с обратным отсчетом времени до ее казни. На выручку девушке отправляется элитный отряд французского спецназа. Но мало отбить жертву у бандитов, нужно еще вывести ее на Большую землю. Возвращение домой становится крестным путем и для гражданской журналистки, и для бывалых вояк-спецназовцев.Снятый с подлинным французским вкусом и чувством стиля, фильм потрясает качеством съемок и в этом просто великолепен. Характеры героев прописаны исключительно тщательно. Фильм насыщен подлинным драматизмом и заставляет сопереживать происходящему на экране до самого конца. Несмотря на военную тематику и обилие боевых сцен, он предназначен для самой широкой аудитории, рассказывая о том, как мужчины и женщины ведут себя на войне, когда самое дорогое, что можно отдать за друзей – твоя жизнь.

7.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2011
Премьера в России 3 ноября 2011
Премьера в мире 2 ноября 2011
Возраст 18+
MPAA R
Прокатчик Top Film Distribution
Бюджет €10 000 000
Режиссер
Стефан Рибожад
В ролях
Диана Крюгер
Диана Крюгер
Джимон Хонсу
Джимон Хонсу
Бенуа Мажимель
Бенуа Мажимель
Рафаэль Персонас
Рафаэль Персонас
Ален Фиглаж
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Отряд особого назначения 5 постеров
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
ArseniY 2 апреля 2015, 12:51
Отличный фильм!!!
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