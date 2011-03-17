Служебный роман. Наше время, 2011

Раньше Людмила Прокофьевна могла ездить только на черной «Волге», что подчеркивало ее особый статус. «Новая» Калугина пересела на Bentley. Одно осталось неизменным – у «нашей мымры» есть личный водитель.

В наше время Людмила Прокофьевна Калугина не может не следить за модой. Например, она носит часы и очки марки Chanel.

Героиня Светланы Ходченковой посещает курс лекций для акул бизнеса, который ведет герой Ивана Охлобыстина.

Действие перенеслось из статистического бюро в рейтинговое агентство.

Если раньше у Новосельцева были «мальчик и... еще один мальчик», то в 2011 у него подрастают две дочери.

Новосельцев, в исполнении Владимира Зеленского, ездит на красном мотоцикле с коляской, раскрашенном под божью коровку. Мы помним, что в 70-е у Новосельцева не было личного транспорта.

В 2011 году Юрий Самохвалов носит серьгу в ухе и очки. Но не будем забывать, что и раньше этот герой был стилягой – он носил модные клетчатые пиджаки и яркие галстуки.

Если раньше у Самохвалова была красавица-жена, которая прекрасно готовила, то создатели фильма «Служебный роман. Наше время» решили, что герой Марата Башарова будет холостяком.

Несмотря на то, что в новом фильме (вместо секретарши Верочки) мы увидим стильного менеджера Вадика, их любовь к моде останется неизменной. Герой Павла Воли хочет стать модельером.

Вадик, как и Верочка, постоянно болтает по телефону. Только в наше время это, разумеется, IPhone.

При первом своем появлении, Самохвалов (Олег Басилашвили) дарит Верочке блок импортных дефицитных сигарет.

В новом фильме Вадик получает от него в подарок китайский чай, повышающий деловую активность.

У Новосельцева и Самохвалова появляется общее хобби – они оба станут фанатами мотокросса.

В 70-ые Новосельцев дарил Калугиной несколько гвоздик. В наше время он преподносит ей шикарный букет красных роз.

Раньше Самохвалов праздновал назначение на новую должность в домашних условиях, теперь же он вывозит коллег в Турцию – в шикарный отель.

У героини Анастасии Завортнюк нет ни мужа, ни ребенка. Более того, она уже не носит жуткие розочки. В наше время у «одинокой женщины за 30» – платок на шее и сережки, которые она сама себе купила, но рассказывает всем, что это подарок состоятельного поклонника.

В современном офисе Людмилы Калугиной мы увидим ноутбуки, принтеры, кофе-машины и прочие гаджеты, которые пришли на смену громоздким микрокалькуляторам и ЭВМ.