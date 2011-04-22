Нечаянное послесловие к фильму «Однажды», уже исключительно документальное повествование о том, как съёмки в кино помогли большой дружбе между Гленом Хансардом и Маркетой Иргловой перерасти в любовь. Прекрасная во всех отношениях дилогия, фиксирующая тонкие взаимоотношения между искусством и реальностью.
СтранаСША / Чехия / Ирландия
Продолжительность1 час 31 минута
Год выпуска2011
Премьера онлайн13 июля 2012
Премьера в мире22 апреля 2011
Дата выхода
22 апреля 2011
Россия
16+
13 июля 2012
Испания
22 апреля 2011
Казахстан
22 апреля 2011
США
22 апреля 2011
Украина
Сборы в мире$6 842
ПроизводствоElkcreek Cinema
Другие названия
The Swell Season, The Swell Season - Die Liebesgeschichte nach Once, Сезон что надо