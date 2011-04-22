Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Сезон что надо
6.9 Рейтинг IMDb: 6.9
Сезон что надо

Сезон что надо

The Swell Season 18+
О фильме

Нечаянное послесловие к фильму «Однажды», уже исключительно документальное повествование о том, как съёмки в кино помогли большой дружбе между Гленом Хансардом и Маркетой Иргловой перерасти в любовь. Прекрасная во всех отношениях дилогия, фиксирующая тонкие взаимоотношения между искусством и реальностью.
Страна США / Чехия / Ирландия
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2011
Премьера онлайн 13 июля 2012
Премьера в мире 22 апреля 2011
22 апреля 2011 Россия 16+
13 июля 2012 Испания
22 апреля 2011 Казахстан
22 апреля 2011 США
22 апреля 2011 Украина
Сборы в мире $6 842
Производство Elkcreek Cinema
The Swell Season, The Swell Season - Die Liebesgeschichte nach Once, Сезон что надо
Ник Огуст-Перна
Крис Дэпкинс
Глен Хансард
Катрин Хансард
Маркета Ирглова
6.9
11 голосов
6.9 IMDb
