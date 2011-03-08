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Инопланетное вторжение: Битва за Лос-Анджелес Инопланетное вторжение: Битва за Лос-Анджелес
Киноафиша Фильмы Инопланетное вторжение: Битва за Лос-Анджелес
Battle: Los Angeles

Инопланетное вторжение: Битва за Лос-Анджелес, 2011

2011 / США
7.0 Оцените
91 голос Рейтинг IMDb: 5.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

2011 год. Необычное природное явление, принятое сначала за метеоритный дождь, оказывается полномасштабным инопланетным вторжением. В Лос-Анджелесе небольшой отряд морпехов под командованием сержанта Майкла Нанца пытается под шквальным огнем противника помочь группе гражданских лиц добраться до точки эвакуации. 

  • Аарон Экхарт сломал руку во время съемок одного из трюков, но отказался прерывать съемки. 
  • Аарон Экхарт признался, что съемки в этом фильме были самыми забавными, но самыми сложными в его карьере. Он сказал, что с удовольствием поработал бы в продолжении и хотел бы, чтобы действие происходило в Париже.
  • Мишель Родригес сказала, что спортивные тренировки для съемок в этом фильме пригодились ей для работы над “Мачете”. 
  • К обучению актеров привлекли морских пехотинцев из базы “Кэмп-Пендлтон”. Некоторые из них появляются в массовке. В благодарность за их помощь предварительный показ фильма состоялся на этой базе. 
  • Источником вдохновения для фильма стал реальный случай, произошедший во время Второй мировой войны, и известный как “Битва за Лос-Анджелес”. В ночь с 24 на 25 февраля 1942 года неопознанный самолет якобы был замечен в воздушном пространстве над Лос-Анджелесом. Решив, что это японцы, военные открыли заградительный огонь из зенитных пушек. В дальнейшем самолетов противника обнаружено не было, а инцидент признали “ложной тревогой”. 

Землю пытается захватить инопланетная цивилизация, истребляя все живое на своем пути. По всему миру начинается широкомасштабное сражение человечества за выживание. Отряду морских пехотинцев поручено во что бы то ни стало освободить осажденный город ангелов от таинственных и смертоносных тварей…

7.0 Оцените
91 голос Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 2011
Премьера в России 11 марта 2011
Премьера в мире 8 марта 2011
Возраст 16+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Джонатан Либесман
В ролях
Аарон Экхарт
Аарон Экхарт
Мишель Родригес
Мишель Родригес
Майкл Пенья
Майкл Пенья
Бриджет Мойнэхэн
Бриджет Мойнэхэн
Кори Хардрикт
Кори Хардрикт
Все актеры и съемочная группа
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Наша рецензия
«Битва за Лос-Анджелес» – фильм в своем роде этапный для кинофантастики: вторжение пришельцев здесь окончательно перестает восприниматься как нечто невиданное, неслыханное и небывалое, переходя в распоряжение военного ведомства и подотчетных ему жанров. Инопланетяне, долго инопланировавшие этот акт агрессии и наконец попытавшиеся осуществить блицкриг на своих инопланах (или как там они у них называются), действуют стопроцентно по образцу землян, уже которое тысячелетие…
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Космополитра 2 апреля 2015, 12:51
На многое не рассчитывал,конечно,но хотелось бы,чтобы фильм хотя бы не напрягал.Этот реально напрягает большую часть экранного времени.Даже если… Читать дальше…
rodney 2 апреля 2015, 12:51
Любители инопланетных илиад и одиссей, фильм об инопланетном вторжении в Лос-Анжелес – не для вас. Так что название обманчиво. Те, кто собирает… Читать дальше…
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