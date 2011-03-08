Инопланетное вторжение: Битва за Лос-Анджелес, 2011

2011 год. Необычное природное явление, принятое сначала за метеоритный дождь, оказывается полномасштабным инопланетным вторжением. В Лос-Анджелесе небольшой отряд морпехов под командованием сержанта Майкла Нанца пытается под шквальным огнем противника помочь группе гражданских лиц добраться до точки эвакуации.
Землю пытается захватить инопланетная цивилизация, истребляя все живое на своем пути. По всему миру начинается широкомасштабное сражение человечества за выживание. Отряду морских пехотинцев поручено во что бы то ни стало освободить осажденный город ангелов от таинственных и смертоносных тварей…