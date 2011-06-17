Драйв, 2011

Механик и каскадер днем, водитель-виртуоз в найме у грабителей ночью, он молчалив, одинок и никогда не позволяет себе ввязываться в чужие проблемы. Но однажды знакомство с новой соседкой и ее неприглядным прошлым рушит привычный мир героя до основания.
Великолепный гонщик: при свете дня он выполняет каскадерские трюки на съёмочных площадках Голливуда, а по ночам ведет рискованную игру. Но один опасный контракт – и за его жизнь назначена награда. Теперь, чтобы остаться в живых и спасти свою очаровательную соседку, он должен делать то, что умеет лучше всего – виртуозно уходить от погони...
А чем он велик????
Его предки родом из России
Если серьезно, то пост Фрога на эту… Читать дальше…
А еще сцена в мотеле. И погоня, и еще финал. Стильно и безупречно, по-моему.
Операторская работа… Читать дальше…