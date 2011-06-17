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Драйв, 2011

2011 / США
7.5 Оцените
42 голоса Рейтинг IMDb: 7.8
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Механик и каскадер днем, водитель-виртуоз в найме у грабителей ночью, он молчалив, одинок и никогда не позволяет себе ввязываться в чужие проблемы. Но однажды знакомство с новой соседкой и ее неприглядным прошлым рушит привычный мир героя до основания.

  • Картина поставлена по мотивам одноименного романа Джеймса Саллиса (2005).
  • Готовясь к своей роли, Райан Гослинг самостоятельно восстановил автомобиль Chevy Malibu 1973 года, который по сюжету водит его персонаж.
  • Райан Гослинг заменил на съемках Хью Джекмана.
  • Николас Виндинг Рефн заменил Нила Маршалла на посту режиссера. Рефн был выбран для проекта лично Райаном Гослингом.
  • Райан Гослинг прошел курс по экстремальному вождению и большинство трюков в итоге исполнил сам, без участия дублеров.
  • Несмотря на тему и сюжет картины, режиссер Николас Виндинг Рефн в реальной жизни не испытывает никакого интереса к автомобилям. У Рефна нет водительских прав, и он восемь раз проваливал экзамен по вождению.
  • Брайан Крэнстон стал одним из первых, кого Николас Виндинг Рефн, большой поклонник сериала “Во все тяжкие”, пригласил для участия в своем фильме. Крэнстон признавался, что одной из причин, по которой он согласился на роль, стало внимательное отношение Рефна к актерам.

Великолепный гонщик: при свете дня он выполняет каскадерские трюки на съёмочных площадках Голливуда, а по ночам ведет рискованную игру. Но один опасный контракт – и за его жизнь назначена награда. Теперь, чтобы остаться в живых и спасти свою очаровательную соседку, он должен делать то, что умеет лучше всего – виртуозно уходить от погони...

7.5 Оцените
42 голоса Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2011
Премьера в России 3 ноября 2011
Премьера онлайн 9 декабря 2020
Премьера в мире 17 июня 2011
Возраст 18+
Прокатчик UPI
Режиссер
Николас Виндинг Рефн
Николас Виндинг Рефн
В ролях
Райан Гослинг
Райан Гослинг
Брайан Крэнстон
Брайан Крэнстон
Кэри Маллиган
Кэри Маллиган
Альберт Брукс
Альберт Брукс
Оскар Айзек
Оскар Айзек
Все актеры и съемочная группа
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Наша рецензия
Фильмы Николаса Виндинга Рефна имеют странное свойство: будучи совершенно не похожими один на другой, они тем не менее приводят зрителя каждый раз в то же самое – единственно возможное для Рефна – пространство. Охранник из торгового центра, пытающийся найти убийц жены («Страх Икс»); наиболее эксцентричный британский преступник, проведший за решеткой почти сорок лет («Бронсон»); немой одноглазый берсерк, плывущий с викингами-христианами в Святую землю и вместо…
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fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Helga, 06/11/2011 - 20:35:06):Alejandro Jodorowsky
А чем он велик????

Его предки родом из России

Если серьезно, то пост Фрога на эту… Читать дальше…
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
За один только эпизод в лифте не жалко 10/10.
А еще сцена в мотеле. И погоня, и еще финал. Стильно и безупречно, по-моему.
Операторская работа… Читать дальше…
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«Драйв» в кинотеатрах

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