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Санктум Санктум
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Sanctum

Санктум, 2011

2011 / США
7.7 Оцените
42 голоса Рейтинг IMDb: 5.9
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Команда дайверов-спелеологов во главе с опытным специалистом Фрэнком Макгуайром отправляется исследовать пещеры Эса’ала в Океании, которые по сюжету представляют собой самую гигантскую и при этом неисследованную пещерную систему на планете.

В тот самый момент, когда группа спускается в пещеру, их настигает мощнейший тропический шторм, который приводит к наводнению и намертво блокирует возможность подняться обратно на поверхность. Исследователям не остается иного выбора, кроме как спуститься еще глубже в пещеры в поисках выхода к морю. На пути героев ждут не только смертельные природные ловушки, но и ряд крайне суровых моральных испытаний.

30-миллионный американо-австралийский 3D-триллер по мотивам реальной истории спродюсировал никто иной, как сам Джеймс Кэмерон. Главные роли исполнили австралиец Ричард Роксбург (Фрэнк) и Йоан Гриффит (Карл), с которым Кэмерон ранее уже работал на съемках “Титаника”. В актерский состав также вошли менее известные Риз Уэйкфилд (Джош), Элис Паркинсон (Виктория), Дэниэл Уилли (Джордж), Кристофер Бэйкер (Джей Ди), Элисон Крэтчли (Джуд) и Джон Гарвин (Джим).

Изначально создатели фильма планировали провести все съемки в настоящих подземных пещерах. Идею отвергли из-за труднодоступности таких мест для доставки съемочного оборудования и низкой температуры воды в пещерах.

Все подводные сцены снимались в гигантском резервуаре объемом в 7 миллионов литров на студии Village Roadshow Studios в Квинсленде, Австралия.

Художник-постановщик Николас МакКаллум построил устойчивые стены пещеры из бетона. Как только съемки сцен с одним конкретным фрагментом пещеры завершались, его помещали в резервуар для подводных съемок. Также МакКаллум создал 14-метровый подводный водопад, который перекачивал 20000 литров воды в минуту.

Спелеолог и продюсер фильма Эндрю Уайт рассказал, что съемки также велись в настоящих пещерах Южной Австралии, рядом с горой Гамбье.

В “Санктуме” используется такая же техника съемки, что и в “Аватаре”. До производства фильма режиссер Алистер Грирсон и оператор Джулс О'Лафлин не имели опыта работы в 3D. В процессе они буквально с нуля научились освещать сцены, использовать стереоскопическое пространство и управлять специальными камерами.

Благодаря богатому дайверскому опыту Джон Гарвин был выбран в качестве соавтора Джеймса Кэмерона и Эндрю Уайта. Более того, Гарвин списал героя Джима Сержанта с себя в надежде, что Алистер Грирсон позволит ему сыграть в фильме.

Ричард Роксбург признался, что несмотря на присутствие специалистов по безопасности на съемочной площадке, он несколько раз опасался за свою жизнь во время съемок.

По трагическому стечению обстоятельств Агнес Миловка, одна из каскадеров в “Санктуме”, погибла из-за нехватки воздуха вскоре после выхода фильма.

Йоан Гриффит сам, без дублера, исполнил свой трюк с бейсджампингом. Актер утверждает, что прыжок стал его любимым моментом за весь съемочный период. Также Йоан Гриффит был единственным членом актерского состава, кто имел дайверскую квалификацию на момент начала съемок.

“Санктум” действительно основан на реальных событиях. Прототипом главного героя Фрэнка стал продюсер и соавтор сценария к фильму Эндрю Уайт. В 1988 году Уайту довелось возглавлять спелеологическую экспедицию в Налларборе, Австралия. Когда вход в их пещеру обрушился, Эндрю и еще 14 членам команды пришлось искать другой выход в течение двух дней. Спасательный подъем спелеологов на поверхность занял более 6 часов.

Образцом пещеры в фильме стала Sótano de las Golondrinas – пещера Ласточек в Мексике.

В какой-то момент Ричард Роксбург попросил художественный отдел сделать рюкзак, который его персонаж носит на протяжении большей части фильма, полегче. На следующее утро актеру выдали рюкзак со словами, что вес был уменьшен на 2 кг. Несмотря на то, что специалисты на самом деле ничего не сделали, Роксбург был уверен, что ноша стала заметно легче.

В одной из сцен герой Ричарда Роксбурга цитирует фрагмент поэмы Сэмюэля Тэйлора Кольриджа “Кубла-хан, или Видение во сне”. В русском дубляже цитата звучит в переводе Константина Бальмонта.

Группа дайверов предпринимает очень рискованную экспедицию в самую большую систему пещер на Земле — невероятно красивую и почти недоступную. Неожиданный тропический шторм вынуждает их спуститься глубоко в пещеры. Единственное спасение для исследователей — найти неизвестный второй выход к морю, преодолевая неистовую стихию бушующих вод, коварные ловушки подземелий и смертельный ужас…

Босс команды дайверов Фрэнк Макгуайр исследовал пещеры Esa-ala в южной части Тихого океана в течение нескольких месяцев. Внезапное стихийное бедствие привело к наводнению и отрезало выход на поверхность. Команда, включающая 17-летнего Джоша — сына Фрэнка, а также финансиста Карла Хейли, вынуждена искать другой путь. Но для этого им нужно преодолеть подводный лабиринт. Скоро перед ними встает неумолимый вопрос: сумеют ли они выжить или навеки сгинут в этой западне?

7.7 Оцените
42 голоса Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2011
Премьера в России 3 февраля 2011
Премьера в мире 3 февраля 2011
Возраст 16+
Прокатчик Top Film Distribution
Режиссер
Алистер Грирсон
Алистер Грирсон
В ролях
Элис Паркинсон
Риз Уэйкфилд
Риз Уэйкфилд
Кристофер Бэйкер
Шон Деннехи
Йоан Гриффит
Йоан Гриффит
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Санктум 7 постеров
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
disturatro 23 февраля 2023, 19:04
HYDRA вернулась ? KRAKEN! 2krn.me
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42 голоса
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