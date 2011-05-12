Известный столичный писатель-романист детективного жанра Григорий Ветлугин, за плечами которого уже 66 романов, по заданию издательства приезжает в провинциальный городок Огарков, для встречи со своими читателями. По воле судьбы он встречает там Анну Гуреву ― женщину, о которой мечтал всю свою жизнь. Ужасающие видения, которые посещают его с места убийства с участием этой женщины, усугубляют и делают это знакомство мистическим и роковым. Она попадает в тюрьму по обвинению в убийстве своего сожителя… Пройдя через боль, лишения и невзгоды, герои картины приходят к покаянию. Остается надежда, что Любовь вылечит раны и соединит наконец их судьбы…