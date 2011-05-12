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Постер фильма Тридцать седьмой роман
Постер фильма Тридцать седьмой роман
Рейтинги
6.9 Рейтинг IMDb: 7.4
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2 постера
Киноафиша Фильмы Тридцать седьмой роман

Тридцать седьмой роман

Tridtsat sedmoy roman 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Известный столичный писатель-романист детективного жанра Григорий Ветлугин, за плечами которого уже 66 романов, по заданию издательства приезжает в провинциальный городок Огарков, для встречи со своими читателями. По воле судьбы он встречает там Анну Гуреву ― женщину, о которой мечтал всю свою жизнь. Ужасающие видения, которые посещают его с места убийства с участием этой женщины, усугубляют и делают это знакомство мистическим и роковым. Она попадает в тюрьму по обвинению в убийстве своего сожителя… Пройдя через боль, лишения и невзгоды, герои картины приходят к покаянию. Остается надежда, что Любовь вылечит раны и соединит наконец их судьбы…

Тридцать седьмой роман - трейлер
Тридцать седьмой роман  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2010
Премьера в мире 12 мая 2011
Дата выхода
12 мая 2011 Россия ТО Экран
12 мая 2011 Беларусь
12 мая 2011 Казахстан
12 мая 2011 Украина
Сборы в мире $55 381
Производство Экран I
Другие названия
Tridtsat sedmoy roman, Тридцать седьмой роман
Режиссер
Григор Гярдушян
В ролях
Владимир Зайцев
Владимир Зайцев
Наталия Антонова
Наталия Антонова
Татьяна Лютаева
Татьяна Лютаева
Иван Купреенко
Иван Купреенко
Валерий Николаев
Валерий Николаев
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.9
Оцените 10 голосов
7.4 IMDb
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