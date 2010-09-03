Лопе де Вега: Соблазнитель и распутник, 2010

XVI век, Испания. Одаренный молодой драматург Лопе де Вега возвращается в Мадрид с войны, полный амбиций, стремления жить и писать… Но за душой у него ни гроша, поэтому он вынужден работать переписчиком при более известных авторах. Лопе влюбляется в Елену, восхитительную дочь своего босса. Ее отец, руководящий самой успешной театральной труппой в городе, никогда не одобрил бы такой связи, поэтому Лопе и Елена вынуждены видеться тайком. Но у Елены есть и другая тайна: она уже замужем за другим. Лопе просит возлюбленную рассказать всем об их любви и расторгнуть брак, но получает отказ. Уязвленный, он придает огласке лицемерие Елены и ее отца, а в ответ получает обвинение в клевете. Последний способ уйти от расправы — пуститься в бега.

Единственный, кто готов помочь Лопе в его несчастьях, — его подруга детства Изабелла. Но и у нее есть тайна — она много лет влюблена в Лопе… За время странствий Лопе де Вега, наконец, осознает, кому же в действительности принадлежит его сердце, но судьба преподносит молодому человеку новый сюрприз…