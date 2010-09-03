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Лопе де Вега: Соблазнитель и распутник Лопе де Вега: Соблазнитель и распутник
Киноафиша Фильмы Лопе де Вега: Соблазнитель и распутник
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Лопе де Вега: Соблазнитель и распутник, 2010

2010 / Бразилия / Испания
7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Молодой солдат прибывает в строящейся Мадрид XVI века, вернувшись с войны после своего участия в битве при острове Терсейра. Как и сотни молодых людей, он все еще не понимает, по какому пути он хочет идти. Когда он борется за свои заботы и амбиции, в его жизни встречаются две женщины. Одна из них – либеральная и успешная предпринимательница, другая – благородная мечтательница. Наряду с любовью жизнь преподносит ему приключения, и прежде чем узнать, что на самом деле означает любовь, он прячется от правосудия, попадает в тюрьму, спасается от наемных убийц и бандитов, пока он не скрывается в морском порту Лиссабона. Этот фильм рассказывает историю Лопе де Вега, который умел влюбляться и сочинять лучше всех.

  • В реальной жизни Лопе де Вега был главным соперником по перу великого испанского писателя Мигеля де Сервантеса-и-Сааведра, автора знаменитого романа «Дон Кихот».
  • Фильм заканчивается, когда Лопе сбегает вместе с Изабель де Урбина. Это случилось и в реальной жизни. Когда пара поженилась, семья Изабель заставила Лопе сражаться с Неуязвимой армией. Он вернулся с Изабель, но она умерла, родив ему ребенка.
  • Лопе де Вега – реальное историческое лицо, один из важнейших поэтов и драматургов Золотого века Испании, а также один из самых плодотворных авторов в истории. Его пьесы реформировали барочный театр, а его романы и сонеты навсегда вошли в наследие испанской и мировой литературы. 

XVI век, Испания. Одаренный молодой драматург Лопе де Вега возвращается в Мадрид с войны, полный амбиций, стремления жить и писать… Но за душой у него ни гроша, поэтому он вынужден работать переписчиком при более известных авторах. Лопе влюбляется в Елену, восхитительную дочь своего босса. Ее отец, руководящий самой успешной театральной труппой в городе, никогда не одобрил бы такой связи, поэтому Лопе и Елена вынуждены видеться тайком. Но у Елены есть и другая тайна: она уже замужем за другим. Лопе просит возлюбленную рассказать всем об их любви и расторгнуть брак, но получает отказ. Уязвленный, он придает огласке лицемерие Елены и ее отца, а в ответ получает обвинение в клевете. Последний способ уйти от расправы — пуститься в бега.

Единственный, кто готов помочь Лопе в его несчастьях, — его подруга детства Изабелла. Но и у нее есть тайна — она много лет влюблена в Лопе… За время странствий Лопе де Вега, наконец, осознает, кому же в действительности принадлежит его сердце, но судьба преподносит молодому человеку новый сюрприз…

7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 2 июня 2011
Премьера онлайн 3 сентября 2010
Премьера в мире 3 сентября 2010
Возраст 18+
Прокатчик Каравелла-DDC
Режиссер
Андруша Ваддингтон
В ролях
Леонор Уотлинг
Леонор Уотлинг
Соня Брага
Соня Брага
Луис Тосар
Луис Тосар
Пилар Лопес де Айяла
Альберто Амманн
Альберто Амманн
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Лопе де Вега: Соблазнитель и распутник 4 постера
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трейлер
Трейлер
клип Jorge Drexler Que el soneto nos tome por sorpresa
Клип Jorge Drexler Que el soneto nos tome por sorpresa
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