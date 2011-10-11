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Постер фильма Музыкальная одиссея в Петербурге: Рене Флеминг и Дмитрий Хворостовский
1 постер
Киноафиша Фильмы Музыкальная одиссея в Петербурге: Рене Флеминг и Дмитрий Хворостовский

Музыкальная одиссея в Петербурге: Рене Флеминг и Дмитрий Хворостовский

Renée Fleming & Dmitri Hvorostovsky: A Musical Odyssey in St. Petersburg 18+
Напомним о выходе в прокат
Музыкальная одиссея в Петербурге: Рене Флеминг и Дмитрий Хворостовский - трейлер
Музыкальная одиссея в Петербурге: Рене Флеминг и Дмитрий Хворостовский  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2011
Премьера в мире 11 октября 2011
Дата выхода
11 октября 2011 Россия НеваФильм Emotion
11 октября 2011 Беларусь
11 октября 2011 Казахстан
11 октября 2011 Украина
Производство Bernhard Fleischer Moving Images, Gorky Studio Production, Moscow Chamber Orchestra
Другие названия
Renée Fleming & Dmitri Hvorostovsky: A Musical Odyssey in St. Petersburg, Muzykalnaya odisseya v Peterburge, Музыкальная одиссея в Петербурге
Режиссер
Брайан Лардж
В ролях
Дмитрий Хворостовский
Рене Флеминг
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

8.0
Оцените 12 голосов
8 IMDb
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Музыкальная одиссея в Петербурге: Рене Флеминг и Дмитрий Хворостовский - трейлер
Музыкальная одиссея в Петербурге: Рене Флеминг и Дмитрий Хворостовский Трейлер
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