Киноафиша
Фильмы
Музыкальная одиссея в Петербурге: Рене Флеминг и Дмитрий Хворостовский
Музыкальная одиссея в Петербурге: Рене Флеминг и Дмитрий Хворостовский
Renée Fleming & Dmitri Hvorostovsky: A Musical Odyssey in St. Petersburg
18+
Напомним о выходе в прокат
Страна
Россия
Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
2011
Премьера в мире
11 октября 2011
Дата выхода
|11 октября 2011
|Россия
| НеваФильм Emotion
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|11 октября 2011
|Беларусь
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|11 октября 2011
|Казахстан
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|11 октября 2011
|Украина
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Производство
Bernhard Fleischer Moving Images, Gorky Studio Production, Moscow Chamber Orchestra
Другие названия
Renée Fleming & Dmitri Hvorostovsky: A Musical Odyssey in St. Petersburg, Muzykalnaya odisseya v Peterburge, Музыкальная одиссея в Петербурге