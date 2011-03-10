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Которого не было

Kotorogo ne bylo 18+
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О фильме

Когда-то давно гадалка предсказала Андрею раннюю смерть. К словам прорицательницы можно было бы относиться скептически, если бы другие ее предсказания не сбылись с поразительной точностью. Теперь мужчина живет с ощущением, что рок, точно вор, крадется за ним по пятам и только ждет удобного момента, чтобы застать врасплох… Однако становиться безвольной жертвой Андрей не собирается. Ему удается найти ученого, готового на рискованный эксперимент. После особой “операции” Андрей сможет родиться заново, а его место займет другой человек. При этом в дело невольно оказывается замешана одинокая молодая женщина по имени Дарья. Однажды, вернувшись домой, она обнаруживает в своей квартире тело незнакомого мужчины…

  • “Которого не было” - дебют режиссера Рамиля Салахутдинова в полнометражном кино. 
  • В основу сценария легла книга “Дверь” российской писательницы Елены Долгопят. 
  • “Которого не было” - третья по счету картина, в которой снимались вместе Сергей Юшкевич и Дмитрий Поднозов. Ранее актеры работали на съемочных площадках фильмов “Прииск” (2006) и “Русский перевод” (2006). 
  • В 1999 году Юозас Будрайтис и Юрий Кузнецов снимались в исторической драме Александра Прошкина “Русский бунт”.   

Дарья, вернувшись с работы и открыв дверь собственной квартиры, находит там чужого мертвого человека. Начинается расследование.. Андрей — исследователь, занимается проблемой природных катаклизмов. Когда-то давно, в студенческие годы, гадалка нагадала ему ряд жизненных перипетий. Все они сбывались с неумолимой точностью. И вот наступает время следующего предсказания. Смерти. Остаётся не долго, и Андрей обращается к Учёному, проводящему тайные эксперименты, с просьбой помочь ему, Андрею, избежать трагической участи. После долгих уговоров тот соглашается.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2010
Премьера в мире 10 марта 2011
Дата выхода
10 марта 2011 Россия ЛеопАрт 16+
10 марта 2011 Казахстан
10 марта 2011 Украина
Производство Metronome Films
Другие названия
Kotorogo ne bylo, Who Wasn't There, Которого не было
Режиссер
Рамиль Салахутдинов
В ролях
Сергей Юшкевич
Сергей Юшкевич
Полина Агуреева
Полина Агуреева
Дмитрий Поднозов
Дмитрий Поднозов
Екатерина Голубева
Юозас Будрайтис
Юозас Будрайтис
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.6
Оцените 12 голосов
6.4 IMDb
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Которого не было

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