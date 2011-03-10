Когда-то давно гадалка предсказала Андрею раннюю смерть. К словам прорицательницы можно было бы относиться скептически, если бы другие ее предсказания не сбылись с поразительной точностью. Теперь мужчина живет с ощущением, что рок, точно вор, крадется за ним по пятам и только ждет удобного момента, чтобы застать врасплох… Однако становиться безвольной жертвой Андрей не собирается. Ему удается найти ученого, готового на рискованный эксперимент. После особой “операции” Андрей сможет родиться заново, а его место займет другой человек. При этом в дело невольно оказывается замешана одинокая молодая женщина по имени Дарья. Однажды, вернувшись домой, она обнаруживает в своей квартире тело незнакомого мужчины…