Когда-то давно гадалка предсказала Андрею раннюю смерть. К словам прорицательницы можно было бы относиться скептически, если бы другие ее предсказания не сбылись с поразительной точностью. Теперь мужчина живет с ощущением, что рок, точно вор, крадется за ним по пятам и только ждет удобного момента, чтобы застать врасплох… Однако становиться безвольной жертвой Андрей не собирается. Ему удается найти ученого, готового на рискованный эксперимент. После особой “операции” Андрей сможет родиться заново, а его место займет другой человек. При этом в дело невольно оказывается замешана одинокая молодая женщина по имени Дарья. Однажды, вернувшись домой, она обнаруживает в своей квартире тело незнакомого мужчины…
Дарья, вернувшись с работы и открыв дверь собственной квартиры, находит там чужого мертвого человека. Начинается расследование.. Андрей — исследователь, занимается проблемой природных катаклизмов. Когда-то давно, в студенческие годы, гадалка нагадала ему ряд жизненных перипетий. Все они сбывались с неумолимой точностью. И вот наступает время следующего предсказания. Смерти. Остаётся не долго, и Андрей обращается к Учёному, проводящему тайные эксперименты, с просьбой помочь ему, Андрею, избежать трагической участи. После долгих уговоров тот соглашается.
|10 марта 2011
|Россия
|ЛеопАрт
|16+
|10 марта 2011
|Казахстан
|10 марта 2011
|Украина